Sorpresa per Giale al GF Vip 7. La De Donà è una delle concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e proprio in queste ore ha festeggia il suo compleanno insieme ai suoi coinquilini, che per l’occasione le hanno preparato il tiramisù e questa sera sono pronti per festeggiare.

In queste ore Giaele si è confidata con gli amici, spiegando che l’unico pensiero che conta è quello del marito. Si aspetta una sorpresa da lui, un aereo o un messaggio e se non dovesse riceverla sarebbe un chiaro segnale che qualcosa non va. La vippona non pensa di aver detto nulla di sbagliato, per cui crede di meritare le attenzioni del marito, anche se ha il timore che dall’esterno i suoi discorsi e comportamenti possano essere travisati.

Sorpresa per Giale al GF Vip 7: scoprirà del tradimento del marito

“Per ora non ho fatto niente che possa avergli dato fastidio, forse ho detto delle cose in una maniera sbagliata” ha detto Giale ad Antonino, con il quale la vippona ha un certo feeling. Parlando con Charlie Gnocchi, Giaele ha ammesso che Antonino Spinalbanese è il suo tipo e che quest’attrazione è ricambiata. E visto che è sposata, cerca sempre di stargli lontano, per non cadere in tentazione.

Giaele per prima cosa, entrata nella Casa del Grande Fratello, ha ammesso di avere un matrimonio libero, aperto, ma un conto è una scappatella, un altro è un’attrazione vera, profonda, come quella che Sofia Giaele ha ammesso di avere per Antonino, che però non ricambia e, anzi, proprio l’altro giorno le ha chiesto di lasciarlo un po’ in pace. In queste ore Giaele ha confessato di aspettarsi una sorpresa dal marito.

E la sorpresa per Giaele ci sarà, ma sarà molto diversa da quella che si aspetta. Perché durante la diretta del GF Vip 7 la vippona sarà informata del gossip di Chi sul marito Brad e Rossella Di Pierro, conduttrice e giornalista televisiva di Sportitalia, organizzatrice di eventi e Capitano della Nazionale Modelle Amika originaria di Varese.