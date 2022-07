Nicola Pisu, nuovo lavoro dopo il GF Vip. Conclusa l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini molti vipponi hanno trovato posto in programmi e altri progetti tv. Tanti, ma non tutti. Tra i protagonisti dell’ultima edizione c’è stato anche il figlio di Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu, patron del concorso di Miss Italia. Pochi giorni fa Nicola aveva manifestato tutto il suo dispiacere in occasione del compleanno di Soleil Sorge.

Nicola Pisu non è stato invitato e non l’ha presa bene: “Ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa”. Il 32enne ha poi aggiunto: “Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del GF Vip avevamo un rapporto stupendo. Non capisco”. Infine ha fatto sapere: “Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Non è stato carino, però le voglio comunque bene”. Adesso, a due mesi dalla fine del GF Vip, Nicola Pisu ha trovato un nuovo lavoro.





Nicola Pisu e il nuovo lavoro lontano dai riflettori

Nonostante le sue conoscenze Nicola Pisu ha deciso di intraprendere un lavoro ben lontano dalle luci dei riflettori. È stato lui stesso a renderlo noto pubblicando un video in cui lo vediamo alle prese con l’impianto elettrico di una casa in costruzione. Avete capito bene, Nicola Pisu ha trovato lavoro come operaio di una impresa edile. In particolare l’ex gieffino è un addetto elettricista.

Giustamente Nicola Pisu non nasconde questa sua nuova attività, perché dovrebbe? Certo fa strano vedere un personaggio noto intraprendere un lavoro così lontano dallo showbiz. Dentro la Casa più spiata dagli italiani Nicola era stato protagonista di un flirt con Miriana Trevisan, ma le cose non sono andate bene. Nell’ultima faccia a faccia lui le ha detto: “Fuori ho riflettuto e penso che non ci potrà essere nulla neanche amicizia. Il tuo atteggiamento non mi pare giusto io sono stato sempre coerente te invece hai giocato è stato tutto sempre un dentro fuori”.

Tornando al video in cui lo vediamo alle prese con il suo nuovo lavoro Nicola Pisu scrive nel post: “Nuova esperienza lavorativa”. Non sappiamo se questo sarà davvero la nuova occupazione dell’ex gieffino. Ma in tanti hanno commentato facendogli i complimenti “Bravo”, “Bravissimo” e poi “Bravoooo….meno male vedo un VIP LAVORARE Bravoooo”. Insomma il bagno di umità di Nicola è piaciuto a tutti, spenti i riflettori… si accendono le luci di una nuova attività.

