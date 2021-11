Nicola Pisu è l’ultimo eliminato dal GF Vip e lunedì sera era in studio insieme agli ex coinquilini già usciti. Nella Casa si è invaghito di Miriana Trevisan, che peraltro lo ha nominato determinando probabilmente la sua eliminazione dal reality show, ma ora che è fuori ha avuto modo di vedere le cose in maniera diversa. “Ho visto molte cose he mi hanno fatto riflettere e oggi sono più distaccato”, ha detto in diretta il figlio di Patrizia Mirigliani.

Che poi è rientrato nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto proprio con la donna che nelle ultime settimane l’ha mandato in tilt. Lei, Miriana Trevisan, lo ha praticamente steso, soprattutto con i continui ripensamenti sull’opportunità di dare una svolta concreta alla loro amicizia speciale. Ma una volta uscito Nicola Pisu, l’ex stellina di Non è la Rai si è mostrata molto più spensierata e divertita.

Nicola Pisu, lo scontro con Miriana Trevisan

“Ho bisogno di innamorarmi mi mandate qualcuno di più grande”, ha scherzato Miriana Trevisan in confessionale, continuando a dire di averci provato con Nicola Pisu ma di sentirsi assolutamente libera ora che lui non è più al GF Vip. Nella nuova diretta Alfonso Signorini ha voluto indagare meglio e ha fatto rientrare l’eliminato nella Casa per un faccia a faccia. “Ho visto cose che non mi sono piaciute, te mi sei mancata io a te no – ha esordito Nicola Pisu – Questo tuo modo di fare sapendo come stavo io a livello sentimentale l’ho trovato assurdo”.





“Hai sempre un po’ dilungato il brodo. Mi hai illuso un minimo facendomi credere che fuori potevamo continuare e invece hai stoppato tutto per un litigio”. Miriana ha detto di aver cercato di proteggerlo e ribadito le sue intenzioni “da amica”. “Ero leggera in questi giorni? Sì è vero tu mi guardavi h24 e per questo quando sei andato via mi sono sentita libera perché non avevo i tuoi occhi addosso”, ha detto ancora Nicola Pisu, che però non intende passarci sopra.

“Fuori ho riflettuto e penso che non ci potrà essere nulla neanche amicizia. Il tuo atteggiamento non mi pare giusto io sono stato sempre coerente te invece hai giocato è stato tutto sempre un dentro fuori”. “Te mi hai allontanato cambiando 4 versioni io fuori non voglio vederla” è la conclusione di Nicola Pisu che lascia sconvolta, senza parole Miriana: “A essere onesti ci si rimette sempre”.