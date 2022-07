Soleil Sorge, la delusione del’ex gieffino fa capolino solo oggi. Una festa di compleanno trascorsa tra gli amici più cari e nella lista qualche nome tagliato. Per Soleil Sorge la ricorrenza è stata anche un modo per fare venire a galla alcune considerazioni da parte dei grandi assenti alla festa.

Soleil Sorge, il compleanno e la delusione dell’ex gieffino si fa sentire. Non sarebbe stato il solo a non ricevere l’invito. Tra i grandi assenti, come si sa, Alex Belli, su cui qualche sentore poteva sussistere, e persino Gianluca Costantino, che dentro e fuori la Casa con lei ha sempre avuto un ottimo rapporto. Oggi un terzo nome si fa avanti a riguardo ed è quello di Nicola Pisu.





Soleil Sorge, il compleanno e la delusione di Nicola Pisu

L’ex gieffino assente alla festa di Soleil Sorge, un mancato invito che non ha preso bene e di cui ha deciso di parlare per The Pipol Gossip: “Ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa”. Il 32enne ha aggiunto: “Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del GF Vip avevamo un rapporto stupendo. Non capisco”. (Soleil Sorge, il compleanno in grande stile ma pochi ex gieffini).

Soleil Sorge e la festa per i suoi 28 anni, dunque, tutti altarini che vengono alla luce dopo l’esperienza conclusa nella casa del GF Vip: “Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Non è stato carino, però le voglio comunque bene”, ha comunque sottolineato Nicola Pisu.

Si aggiunge alla lista anche il nome di Giucas Casella che sempre per The Pipol Gossip ha reso noto: “Però ci siamo sentiti su Whatsapp e le ho fatto gli auguri. Le ho inviato una nota audio cantandole il mio solito Eppi Bordei”. Poi ha aggiunto: “Ma io la adoro. E’ unica, straordinaria, bellissima, con uno spirito fenomenale”.

