Soleil Sorge compleanno. L’influencer, ex protagonista di UeD, GF Vip, Isola dei Famosi e Pupa e il Secchione Show ha compiuto 28 anni. E a proposito di programmi, si vocifera che l’ormai prezzemolina della tv italiana potrebbe avere un ruolo anche nella prossima edizione del reality targato Alfonso Signorini.

No, non come opinionista anche se l’ipotesi sembrava fondata fino a qualche giorno fa, quando sono stati ufficializzati i nomi di Orietta Berti e, ancora, Sonia Bruganelli. Ma insomma quale sarà il ruolo di Soleil Sorge al GF Vip 7? A svelare l’arcano è la pagina Instagram GFIsolaNews.





Soleil Sorge compleanno: la festa e gli invitati

Ebbene per Soleil Sorge sarebbe già pronto un ruolo di primo piano a partire da settembre prossimo. Quello di conduttrice del GF Vip Party. L’anno scorso, come si ricorderà, lo show che si occupa di quello che accade poche ore prima della diretta era stato affidato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Ma tornando al compleanno di Soleil Sorge, la modella ha festeggiato i suoi primi 28 anni in compagnia di molti amici e della madre, presenza immancabile nella sua vita. Tra gli ospiti, direttamente dal GF Vip, Dayane Mello, Guenda e Amedeo Goria, che con la festeggiata ha condiviso la Casa di Cinecittà.

Dai tanti video si vede una lunga tavola con fiori posizionata sotto ad un pergolato fatto di lucine, poi la torta a quattro strati sopra a una mezzaluna argentata. E per non farsi mancare nulla al momento delle candeline sono anche scoppiati i fuochi d’artificio. La serata poi si è conclusa con giochi musicali e risate. Mentre su Twitter i fan di Soleil Sorge hanno fatto diventare un trend l’hasthag “Happy bday Soleil”.

