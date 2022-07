“Ancora lei”. Soleil Sorge non molla, anzi. E il suo nome piomba (alla grande) nei retroscena

Soleil Sorge al GF Vip 7. Già da diverso tempo si vocifera della chiamata di Alfonso Signorini all’ex gieffina per la prossima edizione del reality. Ma, fino ad ora, non era chiaro quale dovesse essere il ruolo dell’influencer. Influencer che, negli ultimi tempi, grazie alla fama acquisita dopo il GF Vip 6, è richiestissima dai big della tv. Qualche giorno fa Davide Maggio aveva infatti spiegato che Soleil non sarà opinionista come ventilato nelle settimane scorse.

Intanto sul prossimo GF Vip Dagospia ha lanciato la bomba: “Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali”.





Soleil Sorge, un ruolo di primo piano al GF Vip 7

Insomma quale sarà il ruolo di Soleil Sorge al GF Vip 7? A svelare l’arcano è la pagina Instagram GFIsolaNews. Ebbene per Soleil sarebbe pronto un ruolo di primo piano, da conduttrice del GF Vip Party. L’anno scorso lo show che si occupa di quello che accade poche ore prima della diretta era stato affidato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Alfonso Signorini e il suo staff sono nel pieno del lavoro per allestire un’edizione che sappia cogliere nel segno anche quest’anno. E naturalmente sulle riviste specializzate è tutto un fiorire di indiscrezioni e anticipazioni sui possibili concorrenti: “Tra i concorrenti – fa sapere Dagospia – ci sarà lo speaker di Rtl e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Sarebbe in corso una trattativa, anche in questo caso non ancora conclusa, con l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto. Dagospia aveva anticipato il nome del pornoattore Max Felicitas, concorrente confermato ma con alcuni problemi da risolvere sul fronte cachet”.

Ci sono poi altri rumors. La pagina GFVipNews parla di un non meglio precisata HP che potrebbe varcare la porta rossa. Su di lei Mondo Tv 24 ha rivelato dei dettagli: “showgirl arrivata giovanissima in Italia alla fine degli anni ’70, protagonista dei sabato sera televisivi in gran parte degli anni ’80, a lungo fidanzata con un noto coreografo, da diversi anni vive all’estero”. Insomma dovrebbe trattarsi di Heather Parisi. Ultime voci: i concorrenti dovrebbero essere 22 o 24, escluse le new entry a reality in corso.

