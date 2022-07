Le cronache di gossip vedono spesso protagonista Dayane Mello, l’ex concorrente del GF Vip 5. Qualche mese fa si parlava di un suo flirt con il modello Carlo Motta. Almeno era quanto sui evinceva di un video pubblicato dal sito Whoopse.it, che riprende quella che ha tutta l’aria di essere una tranquilla cena tra amici. Compaiono, infatti, Giulia Salemi e Matteo Evandro, con cui si scambia un saluto affettuoso per le strade milanesi.

Nel mentre, però, la modella brasiliana è stata beccata mentre bacia con delicatezza sulle labbra il modello Carlo Motta, prendendolo per mano, per poi staccarsi da lui e salutare gli amici, infine ricongiungersi col modello, diretti alla macchina di lui. Sempre Whoopse.it ha beccato Dayane Mello per le strade di Milano mentre bacia un’altra donna. In questo caso si tratta della modella Dana Saber.





Dayane Mello bacio Soleil Sorge, la dedica per il suo compleanno

Dayane Mello per le strade di Milano ha deciso di stupire i paparazzi e regalargli un contenuto hot. Ha baciato la modella Dana Saber mentre veniva ripresa durante una passeggiata con l’amica Soleil Sorge per le strade di Milano: con veemenza la stringe a sé e le dà baci sensuali, tra una risata ed un’altra. Poi la abbraccia, mentre continuano a camminare. Al loro fianco anche l’ex gieffina che ride della scena e continua a far finta di nulla.

Nelle ultime ore Dayane Mello ha voluto fare una dedica speciale alla sua amica Soleil Sorge in occasione del suo 28esimo compleanno. La modella brasiliana, che di anni ne ha 33, ha pubblicato sul social una serie di immagini che la ritraggono insieme alla bionda italo-americana. In una la bacia addirittura sulla bocca. Poi nel testo ha sottolineato di ammirare Soleil Sorge e di considerarla la sua “migliore amica”.

Ha scritto: “Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro. Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi”. “Sei fantastica e sono orgogliosa di essere tua amica. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. buon compleanno”, ha aggiunto. “Love you”, ha concluso Dayane Mello che conosce Soleil Sorge dal 2019, quando hanno registrato insieme l’ottava puntata di ‘Pechino Express’ (la prima in coppia con la collega Ema Kovac e la seconda con la mamma Wendy).

“La sco**ta più bella della mia vita”. Dayane Mello senza pudore sul ricco vip: “Cosa ho fatto con lui”