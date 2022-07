Soleil Sorge compleanno, ancora se ne parla. Qualche sera fa l’influencer e probabile conduttrice del GF Vip 7 Party ha festeggiato in grande stile in Puglia. Un party per i suoi 28 anni in compagnia di molti amici e della madre, presenza immancabile nella sua vita.

Tra gli ospiti, direttamente dal GF Vip, Dayane Mello, Guenda e Amedeo Goria, che con la festeggiata ha condiviso la Casa di Cinecittà. Durante la serata, si è visto dai diversi video condivisi sui social, anche fuochi d’artificio, balli e giochi musicali. E una torta a quattro strati sopra a una mezzaluna argentata. Ma a far discutere al compleanno di Soleil Sorge sopratutto gli inviti. O meglio, i mancati inviti.





Soleil Sorge compleanno, l’ex GF Vip 6: “Non mi ha voluto”

Tra i grandi assenti, oltre ad Alex Belli, anche Gianluca Costantino, che dentro e fuori la Casa (hanno trascorso insieme una vacanza ad Ibiza) con lei ha sempre avuto un ottimo rapporto. Ma, intervistato da Samuel Montegrande per Pipol Gossip, ha spiegato di non essere stato invitato al party e perché: “Come mai non ero presente al compleanno di Soleil Sorge? La cosa è contorta, molto strana”.

“Alessandro Basciano, tramite un gruppo whatsapp, aveva invitato alcuni amici, compreso me, in Puglia ad una sua serata il 2 luglio. Nello stesso tempo Soleil, nel medesimo gruppo, ha scritto che avrebbe organizzato il suo compleanno nello stesso posto della serata, il 5 luglio. Quindi davo per implicito di essere invitato anch’io”. Ma “arrivato in Puglia, nello stesso luogo, la domenica arriva Soleil e io la incontro al mare. La incontriamo e il mio amico, Matteo Diamante, la ferma chiedendole se potevamo quindi unirci a lei alla cena di compleanno”.

Io sono senza parole per delle dichiarazioni infondate di Gianluca stanno uccidendo degli articoli fino ad attaccare una persona che soleil non ha mai voluto mettere in mezzo ai gossip.

Tu non sei un'amico veramente che delusione @GianluNr8 🤦‍♀️#solearmy pic.twitter.com/Cgzp3eVIHC — Danie #solearmy (@JoieDanie) July 6, 2022

“Era come se le chiedesse una certezza in più. Perché noi credevamo davvero di essere invitati. La sua risposta è stata lapidaria: no”, ha continuato Gianluca Costantino. Il motivo del non invito? “Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fan. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe. Se le ho fatto gli auguri? Onestamente no. Non sono ipocrita. Se ci rimango male di un qualcosa poi non ti invio gli auguri per prenderti in giro. Mi dispiace”.

