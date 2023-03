Milly Carlucci, il duro sfogo. La conduttrice de Il Cantante Mascherato non le manda di certo a dire. Una situazione, sorta nelle ultime ore, avrebbe fatto andare la vip su tutte le furie ma solo una sua parola poteva mettere a tacere le strane voci. E infatti così è stato: Milly ha deciso di parlare apertamente chiarendo una volta per tutte la questione.

Il duro sfogo di Milly Carlucci. La conduttrice decide di mettere a tacere le voci sulla trasmissione attraverso il profilo Twitter: “Il Cantante mascherato non è stato cancellato e sabato andiamo in onda“. Nelle ultime ore infatti è stato diffuso un rumor sulla presunta cancellazione del programma dovuta ai bassi ascolti a fronte dei costi elevati. Nulla di vero dunque.

Il duro sfogo di Milly Carlucci dopo i rumor su Il Cantante Mascherato

Con un video, Milly Carlucci decide di metterci la faccia e sottolineare che le sorti del programma non sono quelle vociferate: “Eccomi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo! Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente“.

Le parole di Milly fanno subito il giro del web e la conduttrice ribadisce: “Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, la nostra strada è difficile, d’altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di una nuova presenza di un programma di varietà, diciamo varietà tra virgolette, nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019, quindi adesso pian piano si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica, naturalmente. Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni, quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all’azienda, ecc.”.

… teniamoci lontani dalle notizie false ‼️

Ci vediamo sabato su #rai1 con la terza puntata de @IlCantanteRai1 #IlCantanteMascherato

E ancora: “E qui noi stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontani dalle notizie false. Ci vediamo sabato, un bacione e buon divertimento”. Uno share che sicuramente ha dovuto fare i conti con un altro colosso televisivo, ovvero Maria De Filippi, ma che il programma di Milly continua a difendere da duri attacchi come quello ricevuto di recente ma di fronte al quale la conduttrice non abbassa di certo la testa.