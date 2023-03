Lutto per Milly Carlucci. La conduttrice italiana de Il Cantante Mascherato sta vivendo un momento decisamente difficile. Dopo la dolorosa notizia della scomparsa del famoso scrittore e giornalista resa nota attraverso la pagina Facebook, scomparso a Roma all’età di 84 anni nella clinica Villa del Rosario, tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Gianni Minà morto a 84 anni, le parole di Milly Carlucci dopo aver appreso la dolorosa notizia. “Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Professor Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”, questo il messaggio reso noto sulla pagina social dello scrittore.

Poco dopo l’annuncio della dolorosa scomparsa di Gianni Minà, il messaggio su Twitter del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano a corredo di una foto del giornalista: “Perdiamo un giornalista originale, attento e mai banale, un uomo che amava la cultura. Ciao Gianni”. Classe 1938, Gianni Minà è stato una penna celebre nel giornalismo fra cronaca, esteri e sport. Nel corso della sua carriera, Gianni è stato anche scrittore e conduttore televisivo.

Sotto il nome di Minà, numerosi e celebri i reportage girati per la Rai, ma anche l’ideazione di svariati programmi televisivi e di docu- film come quelli su Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, il subcomandante Marcos e Diego Armando Maradona. E a poche ore dalla scomparsa, Milly Carlucci ha deciso di parlare in merito alla scomparsa del caro amico, spiegando su Instagram il motivo del suo silenzio.

“Ho saputo della morte di Gianni Minà ieri sera ed è da ieri sera che mi chiedono di parlare della nostra amicizia, del nostro rapporto lavorativo, di quello che è stato. Io ho detto di no a tutti non per mancanza di sensibilità o di affetto verso Gianni e Loredana per cui provo un affetto enorme, ma proprio perché non me la sento. è una cosa che è molto personale ed è molto profonda e secondo me deve rimanere così, nei messaggi che io mi scambio con Loredana, con la famiglia e nei ricordi personali”. I due hanno condiviso una sincera amicizia e anche la conduzione dello storico programma di Rai 2 “Blitz“.