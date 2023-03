Notizia pessima su Milly Carlucci, con la Rai che avrebbe ormai assunto una decisione clamorosa su Il cantante mascherato. La trasmissione in onda il sabato sera su Rai1 è stata travolta in queste ore da una indiscrezione inaspettata, che sta scuotendo i telespettatori e la conduttrice televisiva. E ci sarebbe stata tanta maretta nei corridoi della televisione pubblica italiana, con lei che avrebbe provato in tutti i modi a tenere dritta la barra. Ma ormai la situazione sarebbe diventata insostenibile.

Stando a quanto venuto fuori adesso, Milly Carlucci sarebbe stata messa nel mirino della Rai. Che ormai ha preso una decisione su Il cantante mascherato, che quest’anno ha raggiunto la quarta stagione. Il pubblico ha appreso però qualcosa di molto negativo, che è stato riferito in maniera esclusiva dal sito Dagospia. Una brutta botta per la presentatrice tv, che sarà rimasta scioccata davanti a questa notizia. Andiamo a vedere insieme cosa succederà nel palinsesto, alla luce di questa novità.

Milly Carlucci, la Rai ha preso una decisione su Il cantante mascherato

Se per quanto riguarda le prossime puntate condotte da Milly Carlucci non ci saranno problemi, per il futuro la Rai pare abbia intrapreso un percorso differente. Ormai è pronta a ufficializzare una decisione choc su Il cantante mascherato, che rattristerà milioni di persone. Il programma non sta avendo il seguito auspicato alla vigilia e la contrapposizione con Amici 22 di Maria De Filippi è stata un fallimento. Infatti, gli ascolti tv premiano in maniera smisurata Queen Mary mentre Milly è costretta ad accontentarsi delle briciole.

Questo l’annuncio bomba di Dagospia, che ha rivelato l’ormai imminente cancellazione del programma: “Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: ‘Otto milioni di investimenti per sei puntate'”.

Infine, è stato aggiunto: “In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione“. Quindi, una volta finiti questi appuntamenti, Milly salvo colpi di scena dovrà rinunciare per sempre a Il cantante mascherato, che non dovrebbe avere la quinta edizione.