Il Cantante Mascherato, la Rosa eliminata: chi si nascondeva sotto la maschera. Seconda puntata densa di colpi di scena per lo show di Milly Carlucci giunto alla quarta edizione. Doppia eliminazione davanti al pubblico e ai giurati: dopo la rivelazione dell’identità dei Colombi, la scoperta sotto la maschera della Rosa.

L’eliminazione di Rosa a Il Cantante Mascherato, chi si nascondeva sotto la maschera. Sotto la maschera dei Colombi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Dopo aver scoperto chi si celava dietro i Colombi Simona Izzo ha ringraziato la giuria mentre il pubblico ha applaudito tantissimo la loro esibizione: “Questa giuria – le parole dell’attrice – ha detto delle cose meravigliose su di noi”. Mentre Flavio Insigna aveva ricordato i premi vinti in carriera dai due e Ricky Tognazzi ha ironizzato: “Tutti i premi che Flavio ha citato verranno ritirati domani…”.

Ma quella dei Colombi, come si diceva all’inizio, non è stata l’unica eliminazione. Infatti anche Rosa è stata costretta a terminare la sua corsa. Ma sotto la maschera chi si nascondeva? A scoprire la sua identità ci ha pensato Flavio Insinna del team degli Investigatori composto anche da Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Il fiuto e l’intuito del conduttore de L’Eredità non hanno sbagliato infatti sotto la maschera di Rosa si nascondeva proprio Valeria Fabrizi, tornata sul palcoscenico e davanti al pubblico con la canzone “Ritornerai” all’età di 86 anni.

L’attrice de Che Dio ci aiuti è stata la seconda maschera ‘smascherata’ dopo il Cigno che era la coppia formata da Sandra Milo e Antonio Mezzancella Per smascherarla, Insinna ha giocato la maschera d’oro, proprio come è accaduto per Christian De Sica davanti allo Scoiattolo Nero, pur non conseguendo lo stesso risultato. L’attore infatti ha ipotizzato che sotto la maschera potesse nascondersi Anna Falchi, ma così non è stato. “Che figura di mer**”, ha detto con aria mortificata spalancando le braccia. Un momento che non poteva che generare risate e applausi per la simpatia e la spontaneità tipici dell’attore.

E nel corso della puntata Flavio Insinna, che ha indovinato l’identità nascosta sotto la maschera di Rosa, è stato protagonista di un botta e risposta con la collega Serena Bortone. Sarebbe accaduto durante l’esibizione di Criceto, quando il misterioso personaggio avrebbe ammesso di avere un fratello giornalista. A quel punto Serena Bortone ha detto di non saperne nulla e Flavio Insinna si è lasciato andare ad alcune osservazioni. Via libera dunque al botta e risposta, quando Flavio Insinna ha esordito dicendo alla collega: “Fai la giornalista, lo dovresti sapere”, “Lo fa per fare scena”, ha aggiunto a bassa voce l’ex protagonista di Don Matteo. A questo punto Serena Bortone ha tentato di smorzare la tensione con un “ti amo Flavio Insinna”.