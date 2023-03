Il Cantante Mascherato, tensione alle stelle tra i giurati. Il programma di Milly Carlucci è giunto alla quarta edizione. Un inizio con il botto, se così può dirsi, che è andato incontro a un primo momento di tensione tra Flavio Insinna e Serena Bortone. La vicenda non poteva che riversarsi anche sui social, andando incontro ad alcune considerazione degli utenti. Poi lo ‘sbotto’ finale di Christian De Sica come ciliegina sulla torta: nel corso della puntata è successo veramente di tutto.

Tensione tra Flavio Insinna e Serena Bortone nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Secondo appuntamento con il botto per lo show di Milly Carlucci, ma procediamo con calma. A cattirare la luce dei riflettori, dapprima, Flavio Insinna e Serena Bortone. Sarebbe accaduto durante l’esibizione di Criceto, quando il misterioso personaggio avrebbe ammesso di avere un fratello giornalista. A quel punto Serena Bortone ha detto di non saperne nulla e Flavio Insinna si è lasciato andare ad alcune osservazioni.

Tensione tra Flavio Insinna e Serena Bortone a Il Cantante Mascherato, poi Christian De Sica sbotta davanti al pubblico

Via libera dunque al botta e risposta, quando Flavio Insinna ha esordito dicendo alla collega: “Fai la giornalista, lo dovresti sapere”, “Lo fa per fare scena”, ha aggiunto a bassa voce l’ex protagonista di Don Matteo. A questo punto Serena Bortone ha tentato di smorzare la tensione con un “ti amo Flavio Insinna”. Ma il presunto attrito tra giurati non poteva passare inosservato al pubblico. Infatti anche sui social, il dibattito è proseguito tra chi ha commentato così la vicenda con toni ironici: “Bortone e Insinna si amano tantissimo”, e ancora: “La Bortone ha preso il posto della Balivo nel cuore di Insinna”.

Poco dopo questo siparietto, il programma ha regalato al pubblico italiano un altro momento imperdibile che ha visto come protagonista indiscusso Christian De Sica. L’attore ha deciso di giocarsi il jolly, ovvero la maschera d’oro, grazie alla quale l’identità nascosta può essere subito rivelata. Christian De Sica era infatti certo che dietro alla maschera dello Scoiattolo Nero potesse nascondersi Anna Falchi. Peccato però che l’attore sembra aver sbagliato e non appena resosi conto dell’errore commesso si è alzato in piedi davanti a tutti per esternare il suo rammarico. Ovviamente in pieno stile De Sica.

“Che figura di mer**”, ha detto con aria mortificata spalancando le braccia. Un momento che non poteva che generare risate e applausi per la simpatia e la spontaneità tipici dell’attore. Poi la seconda puntata dello show di Milly Carlucci si è conclusa con l’eliminazione dei Colombi, ovvero di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. “Questa giuria ha detto delle cose meravigliose su di noi”, ha affermato l’attrice.