Il Cantante Mascherato, eliminati i Colombi, ecco chi erano. Anche nella serata di ieri, sabato 25 marzo, è proseguito lo show di Milly Carlucci che vede sfidarsi nel canto tanti personaggi famosi travestiti da maschere. La settimana scorsa non sono mancate le polemiche sia per la scelte del pubblico, che ha eliminato un concorrente che secondo tanti avrebbe dovuto proseguire, sia per la durata della puntata che ha sforato.

“Ma quest’anno Il Cantante Mascherato si crede di essere Sanremo?” ha detto qualcuno. E Milly Carlucci ha dovuto chiedere scusa a Nunzia De Girolamo per l’orario. Inoltre molti telespettatori hanno fatto notare: “Ma la gente a casa non ha capito come funziona il gioco, deve restare in gara chi non si capisce, no il criceto che si è capito ancora prima di cantare”. Alla fine è stato eliminato il Cigno, dietro il quale si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Ieri la seconda eliminazione…

Eliminati i Colombi: chi erano i personaggi famosi

In una serata ricca di colpi di scena i Colombi sono stati eliminati, mentre la Stella ha proseguito il suo cammino. Dietro quest’ultima potrebbe nascondersi Simona Ventura, almeno questo il pensiero di molti. E i Colombi chi erano? Beh parte della giuria ci aveva azzeccato ancor prima di smasherarli e a fine puntata si è avuta la conferma: dietro la maschera c’erano Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Dopo aver scoperto chi si celava dietro i Colombi Simona Izzo ha ringraziato la giuria mentre il pubblico ha applaudito tantissimo la loro esibizione: “Questa giuria – le parole dell’attrice – ha detto delle cose meravigliose su di noi”. Mentre Flavio Insigna aveva ricordato i premi vinti in carriera dai due e Ricky Tognazzi ha ironizzato: “Tutti i premi che Flavio ha citato verranno ritirati domani…”.

Inoltre Simona Izzo ha spiegato che tra poco i due saranno impegnati nelle riprese di un film e quindi in ogni caso la loro esperienza a Il Cantante Mascherato si sarebbe dovuta interrompere comunque presto a prescindere all’eliminazione. Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno dichiarato di essersi divertiti moltissimo e che è giusto che Stella sia rimasta in gara “Perché è bellissima…“. Nel corso della serata Flavio Insinna, con la maschera d’oro, ha smascherato la Rosa, ovvero Valeria Fabrizi, mentre si sono salvati lo Scoiattolo Nero e lo Squalo.

