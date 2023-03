Dodici personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da quattro elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. Questi gli ingredienti del Cantante Mascherato.

La conduttrice del Cantante Mascherato in questi giorni su Twitter ha svelato una ad una le 12 maschere sotto cui si celeranno dei personaggi famosi misteriosi, che animeranno i dodici magnifici costumi. Anche quest’anno la padrona di casa è Milly Carlucci.

Cantante Mascherato, in un video la gaffe di Milly Carlucci

Il cantante mascherato ha già da tempo fatto sapere i nomi dei suoi cinque investigatori: l’attore Christian De Sica, Ila cantante Iva Zanicchi, la giornalista e conduttrice Serena Bortone a cui si aggiungono Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, già presenti nelle scorse edizioni.

In questa quarta stagione de Il Cantante Mascherato le maschere in gara sono dodici e in queste ore la Rai ha rivelato chi saranno i personaggi che si sfideranno a colpi di note. Il Cigno, I Colombi, Il Criceto – Cricetina, La Stella , Lo Squalo , Il Riccio, Il Ciuchino, La Rosa Rossa, L’Ippopotamo, Il Porcellino. E ancora Il Cavaliere Veneziano, Lo Scoiattolo Nero. Milly Carlucci ha pubblicato un video su Twitter e ha svelato qualcosa della nuova edizione del suo programma.

Oggi vi portiamo nella “stanza segreta” de #IlCantanteMascherato🤫🔍

Milly Carlucci ha mostrato al pubblico parte della “stanza segreta”, la stanza nel dietro le quinte in cui ci sono le maschere in gara, agli indizi, e i personaggi che si nascondono sotto le maschere. E proprio dopo la pubblicazione del filmato il pubblico ha notato un foglio con alcuni nomi vip. Sul biglietto ripreso si leggono nomi Gigi (D’Alessio?), Patty (Pravo?), Ranieri, Ornella (Vanoni?), Bobby Solo e un Morandi. SI tratta di una gaffe della conduttrice o di un depistaggio?