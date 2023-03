E se Micol Incorvaia fosse innamorata di un altro? È questo il sospetto di Dana Saber, l’ex concorrente del GF Vip (una delle prime a dover abbandonare il reality). Ospite del programma “Non succederà più” in onda su Radio Radio, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato dei suoi colleghi vipponi ancora all’interno della casa. Chiaramente ha fatto riferimento ad Antonella e a Donnamaria (difendendoli) ma anche di Edoardo Tavassi, spiegando che il suo punto di vista è molto vicino a quello di Sonia Bruganelli.

E che lui e la compagna Micol, nasconderebbero in realtà qualcosina. Ha raccontato la Saber: “Lui è un grandissimo stratega. Tavassi non si mette mai in mezzo alle discussioni tranne che con Antonella, ma cerca di manipolare gli altri e di farli agire. Non credo all’amicizia tra lui e Donnamaria, voglio vedere dove arriverà dopo”.

E se Micol Incorvaia fosse innamorata di un altro al GF Vip?

Per Dana tra l’altro ad Edoardo Tavassi piaceva Nicole Murgia, ma oramai le cose con Micol erano andate troppo avanti. Dice quindi: “Nella Casa appena entrata la Murgia avevo notato questa specie di feeling tra loro due e non solo. Ogni mattina lui le faceva i complimenti, la guardava. A un certo punto è venuta fuori la sorella di Micol che ha svelato la situazione e si sono fatti due passi indietro”.

E ancora: “Io non credo per niente che Tavassi provasse qualcosa per Micol. È importante avere una spalla dentro la Casa. Io questa affinità, questa intimità all’interno della Casa non l’ho mai vista. Io penso che adesso a Micol piace Andrea Maestrelli. Ne sono sicura. Ovvio che non può dire ‘No scusate adesso non mi piace più Tavassi, mi piace Andrea’. Non può perché ovviamente sanno anche loro che i fan che li seguono sono di coppia”.

Poi dice: “A Tavassi piaceva la Murgia. Ho percepito quello che ho visto con i miei occhi, non è che me lo sono sognato. Ovvio che adesso che siamo alla fine del gioco sarà normale che si avvicineranno ancora di più. Micol senza Tavassi avrebbe fatto un bel percorso secondo me, avrebbe dovuto confrontarsi con gli altri. Tavassi la influenza perché lui è un grandissimo manipolatore. Non sta vivendo questa esperienza come dovrebbe”.

