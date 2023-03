Edoardo Donnamaria in ospedale dopo la squalifica dal GF Vip 7. Numerosi gli scontri con Antonella Fiordelisi e tanti gli avvertimenti da parte degli autori nel moderare i termini: Edoardo Donnamaria non è mai riuscito a contenere le frasi e il risultato è stato l’allontanamento dal reality show.

Edoardo è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa dell’ennesimo gesto nei confronti della fidanzata. Nel video incriminato lui sbotta per un panino, che poi le strappa dalle mani e pronuncia parole offensive rese nei confronti dell’ex schermitrice. La decisione è stata presa a seguirò dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi, infuriato per i toni utilizzati durante la puntata in diretta del 3 marzo. Puntata poi cancellata dai siti Mediaset e non mandata in onda su La5.

Edoardo Donnamaria in ospedale, su Instagram la foto del papà Vincenzo





“In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più”, sono state le parole di Alfonso Signorini.

Dopo la squalifica dal GF Vip, il concorrente è tornato alla vita di tutti i giorni. È tornato anche fuori dalla casa per mandare un messaggio alla fidanzata e in queste ore è spuntata una foto dall’ospedale. Edoardo Donnamaria è sdraiato su una lettiga ed è a petto nudo. La foto ha preoccupato i fan nonostante le rassicurazioni scritte sulla caption dello scatto.

C’è scritto nella foto di Edoardo Donnamaria in ospedale. Lo scatto è stato pubblicato dal padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Svelato poi il motivo della sua visita all’ospedale: “Flebo ricostituente e visita di controllo, ha perso 4 chili. Alla faccia degli imbecilli da tastiera“. Papà Vincenzo ha condiviso su Instagram – autorizzando la pubblicazione – lo scatto del figlio sul lettino dell’ospedale. “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”, le parole del papà Vincenzo sui social, dove tanti fan del volto di Forum hanno chiesto informazioni sui motivi della visita in ospedale.