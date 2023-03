GF Vip, lite tra Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. Nervi sempre più tesi dentro la Casa in attesa del gran finale con l’ultima puntata prevista per lunedì 3 aprile. Dalla squalifica di Edoardo Donnamaria per le intemperanze con Antonella Fiordelisi al disagio sempre più evidente di Daniele Dal Moro che proprio recentemente è stato avvisato dagli autori in confessionale: se continua a stare male sarà costretto ad uscire dalla Casa.

Continuano intanto gli sfottò all’indirizzo di Nikita Pelizon presa di mira da Luca, Giaele ed Oriana perché stava giocando con una piuma. Ma nelle ultime ore si è verificato un episodio che davvre fa comprendere bene quanto l’atmosfera sia elettrica. Perfino il sempre calmo Alberto De Pisis ha perso le staffe, stavolta con Oriana Marzoli. C’è di mezzo un confessionale: ricordate quando la modella ha origliato Daniele Dal Moro? Beh, forse ci è ricascata…

Lite al GF Vip: Alberto se la prende con Oriana

Stavolta a scatenare l’ennesima lite tra gieffini è stato un confessionale, per la precisione di Alberto De Pisis. Il gieffino, una volta uscito dal confessionale, ha accusato Oriana Marzoli di averlo spiato: “I confessionali sono privati, te l’ho sempre detto“. In realtà non è chiaro se davvero la modella abbia origliato. A far scattare la scintilla in Alberto è stata la sensazione di essere stato ascoltato dalla gieffina mentre si stava sfogando con gli autori.

Subito Oriana ha negato di aver origliato: “Ma chi ti sta ascoltando, manco mi interessa. Non mi interessa quello che racconti, ma zero!“. Toni alti, dunque, anche se non abbiamo la conferma che davvero Oriana stesse origliando. D’altra parte era stata la stessa modella ad ammettere di aver ascoltato quello che diceva Daniele Dal Moro in un precedente confessionale. E lei non è stata l’unica in questa edizione…

In quell’occasione Orina aveva rivelato: “Sta in confessionale. Ha detto che in realtà non vuole stare con me, solo che se mi lascia passa come un figlio di… pensi che non glielo dico? Non c’è bisogno di passare come un figlio di niente. Lo sta dicendo in confessionale. Sta parlando con l’autore. Ha detto: ‘Se la lascio si mette a piangere. Questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo per continuare qua dentro'”.

