GF Vip 7, le urla fuori dalla casa di Cinecittà. Conto alla rovescia per i vipponi rimasti in gioco eppure i colpi di scena sembrano essere ancora dietro l’angolo, o meglio oltre le pareti di casa. Non sarebbe la prima volta che accade, di sentire messaggi di allerta, o dediche, o persino critiche. Questa volta a recarsi fuori dal GF Vip 7 non è stato un fan, ma una ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini.

Nicole Murgia urla fuori dal GF Vip 7. Non è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti del gioco, venendo eliminata a un passo dalla serata conclusiva che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore, ma nonostante la possibilità mancata, l’attrice ha deciso di continuare a seguire le vicende che animano la convivenza forzata dei suoi ex compagni di gioco. Il suo messaggio è stato dunque recapitato ed è andato a buon fine.

Nicole Murgia urla fuori dal GF Vip 7: il gesto inaspettato colpisce nel segno

“Spartani mancate!“, ha urlato fuori dal GF Vip 7, per incoraggiare gli amici a non mollare la presa e proseguire indisturbati verso la meta conclusiva. Ma non solo, perchè intervistata a Casa Chi, l’ex vippona ha aperto un argomento che sembra avere ancora a cuore, quello in merito ad Antonella Fiordelisi, che di recente ha dovuto salutare il fidanzato con la promessa di provare a resistere, per portare a casa la vittoria. Le parole della Murgia sono state definitive e non ha certo fatto il giro ‘largo’ per dire la sua.

“Da fuori avevo una buona percezione di Antonella. Dopo una settimana l’ho totalmente cambiata. Se tu mi chiedi con chi pensavo di non legare ti dico Oriana e Giaele, con cui ho legato tantissimo. Avevo detto che mi piaceva Daniele invece ti dico, è una persona molto trasparente e leale e per questo certo mi piace”, ha affermato senza filtri Nicole, per poi proseguire nella riflessione.

“È una brava persona. Una persona vera. Antonella ho cambiato completamente idea. È una grandissima provocatrice e poi dice che siano gli altri a provocarla. Questo mi ha infastidito. Ti becchi il resto e non fai dramma no? Invece lei fa la vittima e dice che sta per cavoli suoi e gli altri vanno a romperle le pa**e”. E voi cosa pensate degli atteggiamenti di Antonella Fiordelisi? Riuscirà a resistere fino alla fine senza il suo fidanzato accanto?