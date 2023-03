GF Vip, i Donnalisi fanno una richiesta per Edoardo. Tanti colpi di scena negli ultimi giorni al reality di Alfonso Signorini. Prima la decisione di Piersilvio Berlusconi di colpire il programma per l’eccesso di trash, poi la clamorosa eliminazione di Edoardo Donnamaria. Il volto noto di Forum è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa delle parole offensive pronunciate nei confronti dell’ex schermitrice nel corso del loro ultimo accesissimo chiarimento.

Appena uscito dalla Casa ovviamente Edoardo Donnamaria ha scoperto tutta la diatriba che ha coinvolto l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, ma nonostante ciò ai microfoni di RTL 102.5 ha dichiarato: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza. È una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

I Donnalisi lanciano un hashtag per Edoardo Donnamaria

La squalifica di Edoardo Donnamaria ha lasciato nello sconforto più nero Antonella Fiordelisi. Ma anche i fan si sono subito attivati dopo la brutta notizia. Il gieffino, infatti, non solo è stato squalificato, ma non è stato neppure invitato nello studio per un saluto. I Donnalisi, così, si sono scatentati, ricordando come un’altra concorrente come Ginevra Lamborghini non soltanto è tornata in studio, ma addirittura è rientrata nella Casa.

Così su Twitter i Donnalisi hanno fatto diventare di tendenza l’hashtag #EdoInStudio. In tantissimi chiedono che il vip torni in studio, ma intanto si è diffusa pure un’altra voce che spiegherebbe la scelta fatta dalla produzione.

Secondo FanPage, ad esempio, la decisione di non invitare in studio Edoardo Donnamaria dipenderebbe dalla nuova linea editoriale del reality.

Secondo FanPage, ad esempio, la decisione di non invitare in studio Edoardo Donnamaria dipenderebbe dalla nuova linea editoriale del reality. Dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito gli eccessi visti dentro la Casa, Alfonso Signorini e i suoi hanno optato per uno stile più sobrio e il vippone avrebbe pagato dazio. Nel frattempo, forse, Edoardo troverà altri modi per far sentire la sua voce, come ieri, quando con un megafono ha urlato fuori dalla Casa per Antonella.

