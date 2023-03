Al GF Vip 7 è successo di tutto con Oriana Marzoli e Giaele De Donà protagoniste di episodi inaspettati. Quella appena trascorsa è stata una nottata molto movimentata, infatti le due vippone non si erano subito rese conto di quanto stesse avvenendo alle loro spalle. C’è stato dunque un gran caos nella casa più spiata d’Italia, con la venezuelana che cercava di trovare risposte ai suoi dubbi. Ovviamente ad aver provocato questo sono stati alcuni compagni di avventura delle due gieffine.

Durante la notte tra il 10 e l’11 marzo, al GF Vip 7 tutti gli occhi sono stati puntati su Oriana Marzoli e Giaele De Donà ma non solo. A breve vi racconteremo tutto quello che è accaduto, ma intanto dobbiamo darvi un aggiornamento sullo stato d’animo di Antonella Fiordelisi. Dopo che Donnamaria è stato squalificato dalla produzione, lei non riesce a trovare pace e ha pianto più volte. Inoltre, ha messo una foto di Edoardo sul lato del suo letto per averlo vicino a sé, nonostante la mancanza fisica.

GF Vip 7, cosa è successo a Oriana Marzoli e Giaele De Donà

Entrando nei particolari della vicenda, al GF Vip 7 ci sono stati due episodi. In entrambi i casi la vittima era Oriana Marzoli, mentre nel primo anche Giaele De Donà. Innanzitutto, nel momento in cui erano tutte e due all’interno del van, gli altri concorrenti Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli hanno prelevato i vestiti delle coinquiline e hanno deciso di appenderli in varie parti della casa. Non hanno reagito malamente e hanno riso. Poi si sono messe all’opera per recuperare gli abiti e riposizionarli negli armadi.

Quindi, è stato uno scherzo in piena regola orchestrato ai danni di Oriana e Giaele. Poi la Marzoli è stata costretta a subire un altro ‘torto’. Edoardo Tavassi, con la complicità di Daniele Dal Moro, hanno preso il materasso dalla camera della giovane e l’hanno posizionato fuori in giardino. Quando ha notato l’accaduto, lei ha chiesto spiegazioni ad Alberto De Pisis che però non è sembrato felice, dato che stava dormendo e non c’entrava nulla. Poi si è resa conto che era Tavassi uno dei responsabili, ma non si è arrabbiata.

Oriana si accorge che non c'è più il materasso e capisce subito che è stato Tavassi 😅 poi va subito da Luca a chiedere spiegazioni ! #OriOne #Bebestini #Incorvassi#Gfvip pic.twitter.com/2WApqgftlC — OriOne Era (@XeloSA96) March 11, 2023

Oriana ha scoperto che l'idea del materasso in giardino è stata di Luca e lo tortura abbassandogli i pantaloni e rubandogli lo spazzolino 🤣

Ancora sta con il lenzuolo messo come una sciarpa 👑#OriOne #Bebestini #Gfvip pic.twitter.com/hWplCt96iN — OriOne Era (@XeloSA96) March 11, 2023

Ma successivamente Oriana Marzoli ha anche scoperto che lo scherzo del materasso era stato pensato da Luca Onestini. E si è vendicata con un paio di gesti: gli ha prima abbassato i pantaloni e poi gli ha rubato lo spazzolino. Momenti spassosi nel reality show di Canale 5.