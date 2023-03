GF Vip, Nikita presa in giro da tre vipponi. Non è passato molto tempo dalle proteste dei fan dell’influencer per gli attacchi e le derisioni dei coinquilini nei confronti di Nikita che già si verifica un altro episodio. In diverse occasioni gli atteggiamenti della gieffina sono stati presi di mira dagli altri gieffini. Ricordate quando Nicole Murgia gettò il sale dopo il suo passaggio?

E non è andata meglio quando Nikita Pelizon ha raccontato agli altri di credere negli angeli e di averne pure visto uno: “Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, chiedo loro di aiutarmi a stare serena, tranquilla. Il mio si chiama Mummia”. E ancora: “Era come una persona normale ma vestita di bianco che si è materializzata per salvare quella persona e poi è sparito, non l’ho visto più”. Recentemente la giovane concorrente è stata presa di mira per un altro suo gesto.

Nikita gioca con una piuma, la reazione degli altri vip

Da tempo ormai i rapporti tra Nikita Pelizon, Luca Onestini e Oriana Marzoli non sono dei migliori, per usare un eufemismo. Spesso i tre si sono scontrati e l’avvicinamento tra Nikita e Luca non ha fatto che peggiorare le cose. Ora è successo che Nikita stava giocando con una piuma. Ebbene la reazione di Luca e Oriana ha creato un vero vespaio di polemiche tra i fan dell’influencer.

Luca, Oriana e Giaele hanno visto da lontano Nikita giocare con una piuma e hanno iniziato a prenderla in giro. Ha iniziato l’ex tronista di Uomini e Donne: “Guardala che fa la boss“. E subito la modella venezuelana ha commentato: “Che fa? La piuma! No vabbè ragazzi, io basta“. Nel frattempo Giaele rideva di gusto. Subito sono arrivate le reazioni di tanti spettatori che non sopportano più i continui attacchi a Nikita.

Meglio giocare con una semplice piuma piuttosto che sputare e calpestare le foto degli altri, fare i teatrini dalla mattina alla sera, sparare le peggio cessate, correre solo dietro al vino e agli uomini, togliersi i microfoni e infrangere le regole.



In tanti hanno commentato la scena. C’è chi ha criticato Oriana: “Meglio giocare con una semplice piuma piuttosto che sputare e calpestare le foto degli altri, fare i teatrini dalla mattina alla sera, sparare le peggio cessate, correre solo dietro al vino e agli uomini, togliersi i microfoni e infrangere le regole. PATETICA”. Un altro utente ha scritto: “Si si si si si si si si! Sempre meglio che avere a che fare con la falsità. Comunque è stata preferita dal pubblico che vi piaccia o no, o no… Non succede ma se succede capirete che due sano risate alleggeriscano la vita il rosicamento fa male al fegato”.

