GF Vip 7, Nikita Pelizon grande protagonista durante la puntata di ieri quando è stata mandata in onda la clip in cui Ivana Mrazova parlava delle attenzioni, quasi morbose, che l’influencer avrebbe riservato a Luca Onestini. Clip che non è piaciuta al pubblico: “Ma per favore siete voi che dite sempre di essere se stessi ora non va più bene nemmeno quello, Nikita sta parlando dei suoi sentimenti con una sua amica penso sia libera di esprimere quello che sente, non ha detto assolutamente nulla di male, non ha fatto la gatta morta con lui, rispettosa Cosa volete di più”.



E ancora: “Io non capisco il motivo per cui la maggior parte delle persone attacchi Nikita. La vedo una brava ragazza e credo davvero in lei quando dice di essersi presa una cotta per Onestini… sa bene che la storia di Luca le ha fatto perdere “punti” e se continua a parlarne è perché evidentemente è vero ciò che racconta, non è falsa. Può capitare a tutti di provare qualcosa per qualcuno senza essere ricambiati, purtroppo non svanisce da un momento all’altro. Ci vuole un po’ di sensibilità in più!”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon rivelazioni pesanti su Luca Onestini



Parole che avrebbero fatto piacere a Nikita che dopo la diretta di si è sfogata con Antonella Fiordelisi spingendosi in una questione a dir poco spinosa. Nel corso della chiacchierata la Vippona ha spifferato cosa le è stato detto in confessionale su Luca Onestini. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate: “Mi hanno detto di stare serena, perché anche se fosse uscita sta cosa, ai sentimenti non si comanda. Io però sapevo che avrebbero pensato male qua in casa”.



E ancora: “Ormai la cosa si è capita. Nikita è finta, Nikita è costruita, e quindi Nikita fa tutto a seconda del gioco. Ma se avessi voluto fare il gioco chiaramente mi sarei comportata in modo diverso. Avrei adocchiato qualcuno, perché si è capito che qua funziona la roba della ship. Avrei guardato chi poteva starci, avrei fatto i massaggi in modo diverso, mi sarei vestita tutta aderente magari, sarei stata sempre in tiro”.



Quindi Nikita conclude: “Ma non mi sembra di aver fatto queste cose. […] La cosa che mi può far male è che è quasi tutta la casa a pensarla così, non è solo Luca”. Parole che aprono una voragine di fiducia nella Casa del GF Vip 7 dove, sembra chiaro, tutti i nodi stanno venendo al pettine.