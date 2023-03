Micol Incorvaia, il mistero. La gieffina al GF Vip 7 ha un seguito numerosissimo di sostenitori anche in merito alla relazione sentimentale nata proprio tra le pareti della casa più spiata d’Italia con Edoardo Tavassi con il quale tutto sembra procedere per il meglio. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Il dettaglio non è sfuggito a nessuno.

Micol Incorvaia copre i tatuaggi, scoppia il ‘caso’ al GF Vip 7. A distanza di una settimana dall’ultimo avvertimento di Alfonso Signorini, i gieffini sembrano essersi messi in riga. Per chi si fosse perso questo aggiornamento, pare che il padrone di casa abbia fatto notare ai vipponi di essere troppo vistosi. Signorini ha dunque esortato i concorrenti a curare in modo più decoroso la loro immagine. E alcuni di loro sono corsi subito ai ripari.

Leggi anche: “Ecco come ci stanno truffando”. GF Vip 7, la clamorosa accusa a Tavassi e Micol





Micol Incorvaia copre i tatuaggi, scoppia il ‘caso’ al GF Vip 7: “Perché Antonella no?”

Recentemente Luca Onestini e Andrea Maestrelli avrebbero parlato della questione con Giaele De Donà e avrebbero appunto sottolineato il volere espresso da parte degli autori del programma. Nel giro di poco la vicenda non poteva che trasformarsi in un acceso dibattito sui social. Ed è così che i riflettori sono stati puntati su Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Le due gieffine sono state messe a confronto in merito al look sfoggiato in puntata. Infati pare che Micol abbia risposto all’esortazione del conduttore provando a nascondere i suoi numerosi tatuaggi sulle gambe. Ecco dunque che Micol ha indossato calze coprenti: “Stanno andando a comprarmi apposta delle calze coprenti“, ha riferito senza esitazione.

Ma se gli utenti hanno notato il dettaglio delle calze coprenti, di contro non hanno potuto che sottolineare il mini abito della Fiordelisi. La stessa Antonella ha sottolineato: “Pensavo che un pantalone con giaccia andasse bene…”. Un botta e risposta a cui ha preso parte anche Nikita Pelizon: “Ci sono delle regole che prima non c’erano, deve essere successo qualcosa…”. Scatta il mistero e l’acceso dibattito su Twitter.

Alcuni utenti hanno trovato molto strano il fatto che tra le due concorrenti siano state adottate e permesse misure differenti in merito al look: “Ma siamo seri? Io pensavo fossero calze coprenti per tutti. Ma scherziamo? Non vorrei fosse una cosa per oscurare Micol“, fa subito notare qualcuno. E ancora: “Vi rendete conto che stanno discriminando il corpo di una e stumentalizzando quello dell’altra?”. Un vero e proprio mistero che per i fan diventa una pista di indagine e curiosità da fare venire alla luce quanto prima.