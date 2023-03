Nella serata di lunedì 6 marzo ci sarà una nuova puntata del GF Vip 7, dove si parlerà sicuramente anche di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Si è anche in attesa di scoprire chi sarà la prima finalista del reality show di Alfonso Signorini, col pubblico che non vede l’ora di saperlo. Intanto, ci sono polemiche intorno al programma e in particolare sul comportamento dei vipponi, a tal punto che è intervenuto Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di cancellare la replica della scorsa puntata su La5.

Ora fuori dal GF Vip 7 è arrivato un attacco frontale contro Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e non sappiamo se verranno informati dell’accaduto. Probabile che Giulia Salemi, nel suo spazio social, possa tirare in ballo questa questione ma lo scopriremo solamente tra qualche ora. Certamente i fan dei due gieffini sono molto infastiditi da questa pesante critica ai loro danni. Che è stata fatta da un’ex protagonista dell’attuale edizione della trasmissione, che è stata eliminata diverso tempo fa.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sotto attacco

Come riferito dal sito Tuttosulgossip sul GF Vip 7 su questa ex vippona che ha preso di mira Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la ragazza in questione ha anche nominato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la quale ritiene che siano gli unici ad essere sinceri. Mentre gli Incorvassi sarebbero fuffa per gli occhi: “Ma ci credete ancora alla coppia Tavassi? Ma no, è una truffa – ha affermato sui social -. L’ha detto pure Ginevra (Lamborghini n.d.r.), ha fatto vedere anche un video e loro sono una finta coppia“.

Ad accusarli di essere fidanzati in maniera falsa è stata Dana Saber, che ha continuato così la sua critica: “Edo e Antonella sono una coppia vera, gli altri no e Tavassi ha capito che Micol è molto raccomandata. Ha pensato che già c’era sua sorella che lo raccomanda e ora se sta vicino a lei. Lui è furbo, questo è il risultato, perché nonostante abbia fatto la cavolata più grossa del van lui è ancora lì. Non uscirà, se fanno uscire lui poi Micol che fa? Sta nel van da sola? Non si fanno queste cose, come se lasciassi mia nipote da sola in autobus”.

Infine, Dana ha concluso: “Una nipote senza personalità e carattere che passa cinque ore a stirarsi i capelli”. Una presa di posizione durissima soprattutto nei confronti della sorella di Clizia Incorvaia. E chissà se non ci saranno repliche proprio dalla famiglia di Micol.