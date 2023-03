Micol Incorvaia si racconta, senza filtri, a Milena Miconi fuori al cortiletto del GF Vip 7. La compagna di Edoardo Tavassi però, ha detto alcune cose che in tanti non hanno ben compreso. Frasi importanti, che parlando di consapevolezza e di maturità. Ma cosa starebbe a significare adesso? Ad un passo dal termine di questo reality? Le due stanno parlando ampiamente di cambiamenti che hanno riscontrato in loro stesse e su quanto questa avventura sia riuscita a spronarle a trovare nuovi lati di sé.

“Ho sempre detto non ho abbastanza pazienza”, racconta Milena Miconi. La donna racconta che si diceva restia a partecipare al gioco, credendo di non riuscire a sopportare le persone e la vita al chiuso: “Invece, qui ho fatto più la guerra con me stessa”. A quel punto prende la parola Micol Incorvaia che, dopo le ultime settimane complesse, si dice più leggera: “Adesso mi sento più libera, più serena”.

Micol Incorvaia si racconta: in crisi con Tavassi?

Dopo la pace tra i due gruppi, sembra che anche lei abbia raggiunto una certa armonia con sé stessa. Tuttavia ha paura Micol e dice che sarebbe da incoscienti calcare troppo l’onda del buon umore. Chiaramente la sua paura è di incappare in qualche nuova sorpresa negativa, non sappiamo bene in che contesto, se amoroso (e quindi con Edoardo Tavassi) o di amicizie.

Oriana 🤝🏼 Tavassi

Daniele 🤝🏼 Micol pic.twitter.com/zqOo02iBFz — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 7, 2023

In effetti nelle ultime ore, dopo questa chiacchierata con Milena e i capelli fatti, Micol ha preferito restare un po’ per i fatti suoi. E questa cosa significa anche lontano dal Tavassone. “Ma tu perché stai da tutta la sera lontano da me?”, chiede Tavassi. E ancora: “Perché ce l’hai con me? Madonna che antipatica nei miei confronti, questa versione di te non mi piace”.

Lui è un cucciolo ve lo giuro Micol smettila subito #incorvassi pic.twitter.com/HUlsupQVrm — arabella🤎 (@arabellaa0) March 7, 2023

Edo: Che c’hai? Sei strana

Micol: non sono strana

Edo: Siamo in crisi?

Micol: si 😂😂 #incorvassi pic.twitter.com/I386435vkC — G3N🤟🏻🛋(Turno notte) (@nondormoma1) March 7, 2023

A quel punto Edoardo inizia a scherzare e lei si scioglie un po’ e scherza con Daniele. “Vado a farmi bella per Daniele”, dice Micol. E lui: “Grazie”. Poi Micol risponde: “Figurati per te questo ed altro”, poco prima che se ne andasse Tavassone. Chiaramente si scherza ma Edoardo sembra provato e poco dopo tornerà da Micol chiedendo: “Ma siamo in crisi?”. Lei a quel punto risponderà affermativamente e gli da un bacio appassionato. Non ci si capisce più niente.

