Antonino Spinalbese ha avuto un’ottima esperienza al GF Vip 7, ma da un po’ di tempo è uscito di scena. Infatti, è stato eliminato e il sogno di vincere il reality show si è interrotto. Una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, ha rincontrato la figlia Luna Marì con la quale si è abbracciato dando vita ad uno dei momenti più emozionanti di sempre. Ora ha deciso di parlare al settimanale Chi, dove si è concentrato anche su Belen Rodriguez, svelando delle cose che finora non erano emerse in modo ufficiale.

Ma in generale Antonino Spinalbese dopo il GF Vip 7 si è soffermato su vari temi e ha anche svelato qual è il suo sogno nel cassetto. Infatti, ha una grande passione nei confronti di un lavoro in particolare che si augura possa diventare il suo. Ma ha anche detto la sua su una sua ex compagna di avventura nel reality, ovvero Ginevra Lamborghini, con la quale aveva instaurato un bellissimo rapporto. E i fan sperano che i due possano diventare una vera e propria coppia. Vediamo intanto cosa ha rivelato su questi argomenti.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese parla di Belen e Ginevra

Dunque, Antonino Spinalbese ha fatto il punto della situazione dopo il GF Vip 7 e riferendosi all’ambito lavorativo ha esclamato: “Il mio sogno fin da piccolo è stato quello di lavorare in radio. L’amore per questo mezzo mi ha insegnato a comunicare, ma anche ad ascoltare, cosa che difficilmente accade oggi. Voglio alzare l’asticella, vorrei riuscire a rendere più bello quello che la gente vede di me”. Poi su Ginevra: “Il futuro con lei? Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”.

Ma le dichiarazioni più attese sono state certamente quelle riferibili a Belen Rodriguez, infatti durante la conversazione con il giornalista di Chi ha affermato: “Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene”. Quindi, hanno scelto comunque di essere delle persone molto mature per permettere una crescita più che serena alla piccola Luna Marì, nonostante loro non abbiano più altri sentimenti.

A Verissimo Spinalbese aveva fatto sapere invece su Ginevra Lamborghini: “Ad oggi ho un po’ la necessità di innamorarmi ancora. Non mi va di fare il vagabondo ancora. Però no, non vorrei altri figli. Sono troppo geloso del rapporto e dei sentimenti che nutro per la mia piccola”.