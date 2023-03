Oriana Marzoli l’ha fatta grossa e molto probabilmente sarà Daniele Dal Moro a perdere la pazienza appena scoprirà cosa ha detto. Ma andiamo con ordine, tra alti e bassi, la storia tra la belle venezuelana e Daniele prosegue. I due si punzecchiano di continuo e a volte persino la pazienza. Tutto normale, soprattutto in una situazione come quella del GF Vip. Le cose però si sono scaldate quando si sono ritrovate a parlare di fatto molto intimi, la stessa Oriana con Giaele De Donà.

Le due si stavano sfidando ad una gara di battute a tema hot davanti ad Alberto De Pisis. E a quel punto si è cominciato a parlare in maniera piccante proprio di Antonino Spinalbese. A questo punto La De Donà ha detto: “Certo, che so che lei si frequentava con l’ex di Belen“. “Però io ce l’ho fatta, tu invece no!”, ha risposto Oriana dandole una pacca sul sedere. Grasse risate ma la cosa non era che all’inizio. A quel punto, piccata e divertita, Giale ha detto: “Amore, se dovevo farmi usare e buttare come hai fatto te, preferisco non aver fatto niente“.

Oriana Marzoli l’ha fatta grossa: la reazione di Daniele?

Oriana allora ha messo subito i puntini sulle i e ha risposto: “Se posso dire, sono stata ben usata e ben arrivata, ben venuta anche”. C’è bisogno di una traduzione per questo? Sembra di no. La cosa buffa è che Alberto De Pisis ha assistito a tutto quasi inerme, scandalizzato e per certi versi forse anche imbarazzato. Ora però la domanda è un’altra: come la prenderà Daniele Dal Moro se qualcuno dovesse andargli a dire quello che Oriana sta dicendo di fronte a mezza Italia?

E cosa accadrebbe se Alfonso Signorini decidesse di far vedere questa clip in puntata? Ma non è finita, perché poco dopo, sempre nel cortiletto, è uscito fuori che tra Oriana e Daniele c’è stato un litigio furioso che non è stato mandato in onda durante la puntata. Anzi, in pochi sanno di cosa stiamo parlando.

Tranquillo Antonino, Giaele continua a tutelarti con un microfono ben allacciato



Oriana: posso dire, ben usata e ben arrivata, ben venuta anche#gfvip #gintonic pic.twitter.com/NbRlC7ia8Y — mullon3 (@mullon34) March 7, 2023

DONNAMARIA DICENDO CHE NON È NORMALE IL FATTO CHE NON ABBIANO MANDATO IN ONDA IL CONFESSIONALE DI DANIELE DOVE DICEVA CESSATE SU ORIANA eeeeh poi hanno censurato#gfvip pic.twitter.com/w67qT53cOJ — estreghetta (@marzoliii) March 7, 2023

A parlarne è Edoardo Donnamaria che lo ha confessato ad Oriana e Giaele, dicendo che “non è normale, è grave” che la clip non sia stata mostrata. Nessuna nota riguardo questa mancanza da parte della produzione del reality. Ma pensandoci bene, solo qualche giorno fa è stata eliminata un’intera puntata del programma e ancora non si sa bene perché.

