Luca e Ivana, la confessione al Al GF Vip 7 ha riacceso la speranza di rivedere i due ex fidanzati insieme. Ormai manca un mese alla fine del reality show e poi i concorrenti potranno tornare alla vita di sempre. Tra i due c’è stato sicuramente un riavvicinamento grazie al programma di Alfonso Signorini e in tanti si stanno domandando se possano esserci spiragli per un ritorno di fiamma.

Nella puntata del 6 febbraio Ivana è entra nella casa del GF Vip come ospite e ha potuto trascorrere dei giorni insieme all’ex fidanzato Luca Onestini. Appena entrata, Ivana Mrazova dice all’ex compagno: “Hai detto delle parole bellissime su di me, però c’è una cosa sulla quale che non sono d’accordo: che dopo ci abbiamo riprovato. Invece, ci siamo lasciati una volta sola. Io sono qui”.

Luca Onestini si è sbilanciato un po’ di più su Ivana Mrazova e parlando con Daniele Dal Moro ha detto: “Non è che siamo stati lì a parlare, quello che deve essere sarà e deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare, infatti mi sono meravigliato perché non è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così”.

“Sembrava non fosse passata neanche una settimana, invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo e mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato”, ha detto ancora. Al gruppo si è aggiunto anche Davide Donadei e a quel punto Luca ha aggiunto qualche dettaglio sul suo rapporto con Ivana. Il vippone ha raccontato cosa fece poco dopo il fidanzamento con la modella.

“L’unica cosa che mi interessava era stare con lei…arrivi li con la valigia e poi ti rendi conto che non te ne vai più .” ❤️#luvana #gfvip pic.twitter.com/3piSSn2Wqo — A🦋 (@spensierata4) March 8, 2023

“Lei stava a Milano e io a Bologna, ci scriviamo e ci diciamo di mancarci”, ha raccontato Luca Onestini. A quel punto il concorrente ha svelato di essersi alzato dal letto, preparato e messo in auto per raggiungere Ivana Mrazova a Milano. “Mi sono messo in auto, tre ore e sono arrivato lì. L’unica cosa che mi interessava era stare con lei…arrivi li con la valigia e poi ti rendi conto che non te ne vai più”.