Finalmente l’atteso incontro tra Luca Onestini e Ivana Mrazova al GF Vip 7. Alla fine è successo e i fan sono andati tutti fuori di testa. Ma cosa è capitato in quel momento? In tanti, in effetti, hanno notato un paio di dettagli che potrebbero aver rivelato le intenzioni di Luca da qui alle prossime settimane. Come ricorderete infatti, Onestini aveva ricevuto una lettera da parte dell’ex compagna e si era commosso. Nella puntata del 6 febbraio la svolta: Ivana entra nella casa del GF Vip come ospite.

A quel punto tutti hanno notato che l’ex tronista di Uomini e Donne era completamente perso di lei, nei suoi occhi. In molti infatti credono che ci sia ancora un forte sentimento tra i due. Tra l’altro Luca e Ivana si sono incontrati la prima volta nella Casa del GF Vip durante la seconda edizione. Appena entrata, Ivana Mrazova dice all’ex compagno: “Hai detto delle parole bellissime su di me, però c’è una cosa sulla quale che non sono d’accordo: che dopo ci abbiamo riprovato. Invece, ci siamo lasciati una volta sola. Io sono qui”.

L’atteso incontro tra Luca Onestini e Ivana Mrazova al GF Vip 7

E ancora: “Mi fa strano perché qua ci siamo conosciuti. Ho conosciuto Luca, del quale mi sono innamorata. La lettera che ti ho mandato spero che l’hai capito. A tratti, vedendo il programma, faccio fatica a riconoscerti”. A quel punto Luca si lascia andare e dice: “È la donna più bella che abbia mai visto. È un’emozione bellissima. Ho passato i momenti più belli della mia vita con lei”.

A quel punto, Alfonso chiede a Ivana se ha voglia di abbracciare Luca, facendogli così capire che entrerà nella Casa. A quel punto Onestini l’ha presa in braccio e insieme hanno varcato la porta rossa. Ma non sono finite le sorprese per Luca. Durante la puntata del 6 febbraio infatti, Onestini ha dovuto incontrare anche Matteo Diamante. All’inizio il giovane è arrivato in giardino lasciando senza parole Nikita.

La gieffina si è emozionata nel rivedere il suo ex fidanzato e ha ammesso che non se lo aspettava. Poco dopo ha voluto avere un confronto con Onestini, al quale ha dettosi non avere un’opinione positiva su di lui. “Se avevamo qualche dubbio che fossi un pi…a, ora abbiamo la conferma”, ha quindi detto col sorriso in bocca Onestini.

