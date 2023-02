GF Vip 7, polemica da fuori la casa su Attilio Romita: a scatenarla è l’ex concorrente Charlie Gnocchi. Attilio nei giorni scorsi è stato grande protagonista. Per chi se lo fosse perso l’ex mezzo busto del Tg1 ha inscenato uno strip tease sulle note di Joe Cocker e il suo intramontabile brano “You Can Leave Your Hat On” colonna sonora del film cult Nove settimane e mezzo. Attilio è rimasto in mutande davanti Sarah Altobello che non ha mai nascosto di trovare Romita interessante “Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse”.



Tanti anche i commenti, con più applausi che critiche: “Mitico Attilio! Tavassi è un grande! Edoardo allontanati da Tontonella Vittimella,sei molto più simpatico senza lei,ti fa diventare negativo. Non vuole che stai con i tuoi amici e invece con loro sei un’altra persona”. Partito con gli sfavori del pronostico Attilio ha conquistato lentamente tutti.

Leggi anche: “Che schifo, che imbarazzo”. GF Vip 7, altra bufera su Attilio Romita: roba choc con Nikita





GF Vip 7, Charlie Gnocchi contro Attilio Romita: “è uno stratega”



Senza rinunciare alla sua personalità o idee. Ne sa qualcosa Edoardo Tavassi con il quale Romita si è scontrato. Commentando un episodio che aveva visto coinvolti Donnamaria e il fratello di Guendalina aveva detto: “Il problema… Non me ne frega niente di quello che hanno scritto. Devi essere leale e concordare. Tu non sei un cao, non sei niente”. “Siete due caoni alla ricerca di un futuro ancora improbabile a 40 anni. Sei qui per organizzare un gioco”.

Parole forti, come quelle che ora usa Charlie Gnocchi: “Attilio è imperterrito nel suo voler rimanere dentro, crede fermamente di essere indispensabile dentro. Io, Salatino, Daniele all’inizio non capivamo questa cosa, vedevamo un personaggio buttato lì in Casa, sembrava uno in hotel, uno in vacanza e infatti io cercavo di coinvolgerlo in ogni modo”.



Charlie ha poi detto la sua su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Non ci ho mai creduto ai Donnalisi nonostante la mia simpatia per Antonella e la mia conoscenza per Edoardo perché siamo colleghi in radio. Io prendevo Edoardo e gli dicevo “ma tu non mi vorrai far credere di essere innamorato di Antonella?”. Io ho passato due mesi a cercare di tirar dentro Edoardo nei miei giochi, ma non ci sono mai riuscito perché era sempre avvinghiato a Antonella”.