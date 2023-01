Attilio Romita: la battutaccia su Nikita Pelizon. Altro brutto episodio nella casa del GF Vip 7. Protagonista di questa vicenda, Attilio Romita. Il famoso giornalista si è lasciato sfuggire una considerazione sulla collega del reality che non è piaciuta a nessuno. Il pubblico infatti si è mosso in blocco contro il mezzobusto della tv. Ma cosa è successo in pratica? Attilio stava parlando con Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Poco dopo alla conversazione si è aggiunto anche Luca Onestini.

Tra l’altro la sua frase choc su Nikita ha trovato d’accordo anche le due donne che in quel momento erano con lui e la cosa ha fatto ancora più arrabbiare il pubblico che si è rivoltato sui social per l’accaduto. Oriana e Sarah infatti, sono rimaste lì ad ascoltare e a concordare con lo sproloquio del giornalista. Luca Onestini invece e per fortuna, è restato di sasso e non ha detto nulla a riguardo. Ma cosa ha detto di così grave?

Attilio Romita: la battutaccia su Nikita Pelizon

Attilio Romita riguardo Nikita ha detto: “Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, ma proprio per niente”. Naturalmente sui social in tanti hanno condannato questa bassezza di Attilio nei confronti della Pelizon.

Uno in particolare ha scritto, beccandosi diversi consensi: “Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo”. Dopo la brutta battuta su Sarah Altobello, l’ex anchorman del Tg1, ci è ricascato. Così, dopo essersi reso tristemente protagonista di atroci nei confronti di Oriana Marzoli, che poi l’ha definito “maiale schifoso”, si è lasciato di nuovo andare. In ogni caso fa ben sperare che le sue parole abbiano letteralmente lasciato senza parole Onestini, incredulo di quello che si era detto sulla Pelizon.

Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo 🥶#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/L2CC3S6jbZ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 17, 2023

Ora ci si aspetta che qualcuno prenda dei provvedimenti anche se tanti altri sono d’accordo sul fatto che tutto sommato, la frase non è altro che una constatazione personale e nulla di più. In fondo, a parte tutto, non sembra esserci nulla di male nel dire che una persona non è attratta dall’altra. Ma staremo a vedere cosa succederà.

