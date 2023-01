“Che schifo”. Caos al GF Vip, Antonella scoppia in lacrime ma Oriana la smaschera

GF Vip, Antonella Fiordelisi piange per Dana Saber. Come molti sanno la modella italo-marocchina è uscita definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. È successo nella puntata di ieri, lunedì 16 gennaio, durante la quale la 29enne ha ottenuto il 28% dei voti a favore perdendo la sfida contro Nicole Murgia (29%) e Nikita Pelizon (43%). Gli immuni invece sono stati Davide Dal Moro, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita.

Quando Dana Saber è stata costretta a uscire – per lei nessun biglietto di rientro – si sono alzate alcune urla di giubilo. Evidentemente non erano poi in molti ad aver legato con l’italo-marocchina. Tuttavia Antonella Fiordelisi ha trovato ingiusto il comportamento dei coinquilini e così ha sbottato contro chi ha esultato. La spadaccina di Salerno ha poi detto che chi ha urlato dovrebbe vergognarsi. Dopo la diretta del GF Vip, comunque, lo sfogo è proseguito pure dentro la Casa.

Antonella Fiordelisi si sfoga: “Non si fa così”

Antonella Fiordelisi è rimasta davvero male per quel comportamento di alcuni vipponi dopo l’uscita di Dana Saber. Così dopo la diretta la modella ha continuato a sfogarsi in confessionale: “Non si fa così, che schifo”. Poi ancora Antonella ha attaccato chi ha esultato all’uscita dell’italo-marocchina: “Penso che non siano belle persone, Peccano spesso di insensibilità, purtroppo o ce l’hai o non ce l’hai”. La presa di posizione della Fiordelisi, però, non è stata apprezzata dalle altre.

Sofia De Donà si è difesa affermando che ha esultato in primis perché si è salvata la sua amica Nicole Murgia. Inoltre ha ricordato che con Dana c’è stata più di qualche lite nella Casa: “Antonella, non lo dicevi ‘poverina’ quando ci riempiva di insulti e ne diceva di ogni, adesso è facile dire ‘poverina’ perché sta uscendo!”. Insomma l’uscita di Dana Saber ha creato una dura discussione tra le vip rimaste in gioco. Discussione alla quale ha partecipato pure Oriana Marzoli.

Antonella ragiona in termini di scacchi,lei si sente la regina e Nikita e Dana per lei erano l’alfiere e la torre.

La nostra Bebe ha riassunto il tutto,LUCIDISSIMA come sempre🔥#incorvassi #oriele #orianistas #gintonic #nikiters #gfvip pic.twitter.com/95OjIQN03G — Antonella (@opinionistagf1) January 17, 2023

Anche Oriana Marzoli ha espresso il suo punto di vista sulla querelle innescata da Antonella Fiordelisi su Dana Saber. Ebbene la modella venezuelana ha dichiarato: “Ha perso un’alleata semplicemente, non un’amica, che è diverso!”. E voi, con chi state?

