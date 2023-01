Dentro la casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è sempre grande protagonista, si è confidata con Dana Saber e non le ha mandata certo a dire. Solo poche ore fa a far discutere è stato il padre di lei. C’è infatti una persona in particolare che gli sta “sulle b…”: si tratta di una vippona che per l’occasione è stata definita da Fiordelisi “il gufo triste”. Ma di chi starà parlando, esattamente? Una risposta certa non c’è, ma spulciando fra i commenti e i retweet è possibile risalire al nome di Sofia Giaele De Donà.



Scrive su Twitter: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così”. Insomma, la polemica è lanciata. Le reazioni sicuramente arriveranno. E non è finita qui: spiega infatti come Nicole Murgia dovrebbe uscire: “Se non viene eliminata mi cancello da Twitter”.

Oggetto delle critiche di Antonella è Edoardo. L’ex schermitrice si è lamentata con Dana Saber di alcuni comportamenti “infantili” assunti dal ragazzo nella Casa del Grande Fratello Vip:“Io sono cambiata per lui, gli sto dimostrando tutto il bene e l’amore di questo mondo. Mi da fastidio che a volte sfotte, fa le cose che facevo io due mesi, fa sempre battute fastidiose, su certe cose è un po’ bambino”.



“Deve crescere. Un bambinone, anche io ho fatto queste cose, però…io non posso fare niente e lui pretende invece di fare tutto con me. Io mi comporto bene con lui, se gli da fastidio una cosa non la faccio più. Devo far finta di niente. Ma se io lo abbraccio e lo bacio non capisce di aver sbagliato”.



A sorpresa, Dana ha ascoltato lo sfogo di Antonella ma ha cercato di difendere anche Edoardo: “Lui ha questo carattere. Quando fa le battute, non ci cascare..fai finta di niente. No no, non baciarlo e abbracciarlo questo no”. Che qualcosa stia bollendo in pentola?