“Una coppia finta per fare scena”. GF Vip, scoperto il giochino nella casa: “Me l’hanno detto”

Fingere un flirt per creare dinamiche e avere più possibilità di restare nella Casa. L’accusa a due vipponi arriva da un ex del GF Vip 7, uscito dopo appena un mese di permanenza nella casa più spiata d’Italia. L’ex vippone ha rivelato il succoso retroscena in una intervista rilasciata in questi giorni a Nuovo Tv.

L’edizione numero sette del Grande Fratello Vip è iniziata lo scorso 19 settembre e in questi mesi, come accade durante tutte le edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono nate alcune coppie. I primi sono stati i Donnalisi, formati da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Poi c’è stato il flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Ex GF Vip Giovanni Ciacci contro vipponi: “Volevano fingere flirt”

La seconda coppia ufficiale è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Dopo il flirt con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si è avvicinata a Daniele Dal Moro. Insomma, i fatti di cuore sono sempre stati un punto di riferimento del Grande Fratello e ovviamente chi si trova all’interno di una di queste dinamiche ha più possibilità di restare in gara.

Per questo motivo due vipponi di questa edizione avrebbero chiesto a un ex GF Vip di fingere un flirt. L’ex vippone in questione è Giovanni Ciacci, eliminato dal GF Vip 7 dopo il televoto per fatti di bullismo contro Marco Bellavia. Il costumista era stato punito dal pubblico italiano e dopo appena un mese nella casa aveva dovuto abbandonare il reality.

L’ex GF Vip ha rilasciato una intervista a Nuovo Tv per parlare della sua esperienza al GF Vip e della sua vita. “Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”, ha spiegato Giovanni Ciacci.

Poi il retroscena dell’ex GF Vip: “Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio! Le cattiverie peggiori ricevute sui social mesi fa? Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”.