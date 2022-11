Giovanni Ciacci minacciato dagli hater pubblica i messaggi. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è terminata tra le polemiche per il caso di Marco Bellavia. Il costumista e stylist era stato uno dei numerosi concorrenti, quasi tutti a dir la verità, a riservare un comportamento poco amichevole al coinquilino con problemi di depressione. Tanto che il pubblico aveva deciso di eliminarlo attraverso un televoto flash.

Anche Alfonso Signorini aveva rimproverato i vipponi: “So che vedere in diretta quelle immagini (di Marco Bellavia, ndr) vi ha scioccato e vi ha fatto rendere conto di quanto ha sofferto. Però, siete stati complici di una sofferenza inaudita. Voglio dirvi che Marco è a casa sua, ci sta guardando”. In puntata si era parlato di “branco” e “bullismo”. E Giovanni Ciacci aveva rivelato: “La gente mi ha sputato al supermercato chiamandomi bullo. Mi hanno sputato in faccia, la mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per cui lavoro ha ricevuto mille mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento”.

Giovanni Ciacci e le frasi delle minacce ricevute

Il vippone ha quindi rivelato il contenuto dei terribili messaggi che ha ricevuto dopo quanto avvenuto nella Casa con Marco Bellavia. Dopo aver rivelato di aver subito minacce Giovanni Ciacci nella mattinata di oggi, martedì 15 novembre, sul suo profilo Instagram è tornato a parlare dell’argomento. E ha pubblicato alcuni dei messaggi ricevuti tra cui: “Ammazzati” e “Giovanni Ciacci ci piace freddo, con un cappotto di legno, a 5 metri sotto terra”.

A queste parole Giovanni Ciacci ha reagito avvertendo di essere pronto a denunciare gli autori alla polizia postale: “Questo è uno dei tanti commenti che mi arrivano, sappiate che verrete tutti denunciati alla polizia postale… ora mi diverto io… poveretti. Come mi divertirò domani alla polizia postale!”. E ancora: “Prima insultano… poi spariscono… per fortuna la polizia postale rintraccia tutti gli account, anche quelli falsi… che poveretti”.

Ricordiamo che Giovanni Ciacci aveva pure chiesto scusa per il comportamento avuto con Marco Bellavia. Allo stesso tempo aveva ovviamente condannato duramente tutte quelle persone, quegli hater, che lo avevano insultato e inviato minacce pesanti. Una situazione davvero pesante con strascichi che arrivano fino ai giorni nostri. Settimane fa si era mosso perfino il Codacons: l’associazione aveva infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo se “sulla grave vicenda ai danni di Marco Bellavia” non vi fossero stati illeciti penali.

