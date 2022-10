GF Vip 7, la puntata di ieri ha lasciato strascichi profondi: a quanto riporta la pagina Instagram thepipol_tv Giovanni Ciacci Sarebbe pronto a denunciare Sara Manfuso. Si legge nello specifico: “Dopo gli avvenimenti e i fatti raccontati ieri Giovanni Ciacci, stanco delle parole usate da Sara Manfuso in studio, pare che in questo momento si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente l’ex concorrente del GFvip”. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri 6 ottobre ecco, di seguito, i fatti.



Sara ha raccontato di essere stata vittima di una violenza da parte di Giovanni Ciacci. Il presentatore le avrebbe palpato il sedere. “Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione, da te, dal Gf – ha detto Sara Manfuso ieri ser ad Alfonso Signorini – Io sono entrata al Gf Vip per raccontare la mia storia. Sono stata vittima di violenza sessuale e sono entrata nella casa senza etichette, per farmi conoscere per come ero”.





GF Vip 7, Giovanni Ciacci pronto a denunciare Sara Manfuso



E ancora: “C’è stato un episodio in cui ero in cucina con un uomo (Giovanni Ciacci) che mi ha toccato il c*lo e mi ha detto “Simuliamo una violenza sessuale” e io ho riso per imbarazzo ma ero scioccata e nessuno ha fatto qualcosa per me, nessuno mi ha chiamata in confessionale e tutti di voi conoscevano la mia storia”. All’ascolto di queste parole sia Giovanni Ciacci, seduto accanto alla Manfuso, sia Alfonso Signorini si sono arrabbiati dando vita a una litigata violenta in diretta negli studi del Gf Vip.



A smentire Sara Manfuso un clip in cui si vede il momento incriminato e tante risate da parte sia sua che di Ciacci, a sottolineare un momento tutt’altro che teso. Anche Patrizia Groppelli, opinionista di Mattino 5, ha voluto dire la sua durante la diretta di stamani 7 ottobre. “La cosa peggiore secondo me è che la Manfuso è indifendibile perché ha strumentalizzato una violenza sessuale per cui tanta gente soffre”.



Quindi la sua invettiva non si è esaurita: “Poi con una persona omosessuale… Io non penso proprio che Ciacci avesse qualsiasi intenzione, poi si vede nel video. Poi non si strumentalizzano dei problemi grossi come le violenze sessuali”. Duro il commento in diretta ieri sera di Alfonso Signorini. “Dovevi trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Gf Vip”.

