Quasi un mese fa Dana Saber è stata eliminata dal GF Vip: al televoto è stata scelta dal 28% del pubblico contro il 29% a favore di Nicole Murgia e il 43% per Nikita Pelizon. Dopo l’eliminazione, la modella ha fatto il suo ingresso nello studio per aprire il biglietto con la possibilità di rientrare in casa, ma nessun ritorno per lei. La modella è entrata nella puntata del 19 dicembre e alcuni vipponi già la conoscevano, come Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese che però non si ricordava di lei.

A distanza di qualche settimana dalla sua eliminazione Dana Saber torna a parlare e le sue frasi non sono per nulla tenere nei confronti del GF Vip e di Alfonso Signorini. L’occasione è stata un’intervista rilasciata a MondoTv24. “La mia esperienza al GF ha rappresentato per me un livello molto basso che mi ha fatto solo perdere del tempo”, ha detto la modella marocchina. “Tengo a precisare che con Nikita e Antonella ho avuto un bel rapporto nella casa. Ci tengo a difenderle perché vengono sempre attaccate dal branco e, in tutto quel pollaio, sono le ragazze più vere”, dice Dana Saber a proposito delle due coinquiline con cui ha stretto un bel rapporto in casa.

GF Vip, per Dana Saber vince Micol Incorvaia

Il giudizio è molto più tagliente nei confronti di Edoardo Donnamaria, il fidanzato della spadista: “Penso che sia un ragazzino viziato che, se non ha in mano il giocattolino, si arrabbia con modi aggressivi nei suoi confronti, mettendogli tutta la casa contro. Penso che appena Antonella uscirà dalla casa e vedrà tutti i video, gli darà un bel calcio nel sedere e lo manderà a quel paese, perché lui non si merita di stare con lei”, dice Dana Saber.

Parlando di coppie Dana Saber ha detto la sua parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Credo che questa storia non andrà da nessuna parte perché c’è solo da parte di Daniele Dal Moro amore nei suoi confronti”. Dana Saber non risparmia neanche Orietta Berti, accusata sottilmente di essere una opinionista distratta: “Condivido sempre l’opinione di Sonia perché è l’unica opinionista che guarda sempre il programma a differenza di Orietta”.

L’ultima stoccata è per il conduttore Alfonso Signorini, velatamente accusato di poter favorire Micol Incorvaia alla luce dei suoi rapporti con la sorella Clizia: “Mi piacerebbe che vincesse Nikita o Antonella, però secondo me vincerà Micol perché Signorini è il padrino del figlio della sorella, in pratica è come se fosse suo zio”.