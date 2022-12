Niente da fare tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip 7. La coppia che stava facendo sognare tutti, sembra già essere scoppiata. Come qualcuno saprà, i due, solo qualche giorno fa, hanno litigato. Poi, dopo un po’, si sono chiariti e tutto sembrava passato. Ma il terremoto vero c’è stato nelle ultime ore. Tutta colpa probabilmente di un errore di comunicazione. Tavassi infatti ha creduto che la ragazza non volesse andare con lui a dormire.

A quel punto il fratello di Guendalina è corso a sfogarsi con Antonella Fiordelisi e Milena Miconi: “Io arrivo a un certo ponto poi ti mando in c**o. Fuori di qui per molto meno io chiudo. Già l’altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso. Per la serie ‘scusami se mi sono offese perché mi hai insultato’. Mo basta. Fuori ho mollato una alla prima scenata io sono fatto così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga“.

Niente da fare tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Dopo ha deciso di parlare anche con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Mi pare ovvio che non ha voglia di stare con me anche nel van. Io però non sono come te Edo che continui e vai avanti, alla prima cosa storta io chiudo!”. La Fiordelisi poi ci ha messo il carico da 90: “Lei siccome non si è mai esposta nei tuoi confronti ha trovato la scusa adesso. Anche perché non aveva nemmeno voglia di dormire con te“.

#gfvip #incorvassi



I primi litigi di coppia ESATTAMENTE 0.5 MILLESIMI DI SECONDO DOPO CHE SI SONO BACIATI pic.twitter.com/8TDTagt0yG — Lemon_G 🍋🍋🍋 (@Lemon____G) December 14, 2022

Micol Incorvaia, che nel frattempo ha sentito tutto, è andata fuori di testa. La ragazza, rivolgendosi alla produzione ha detto: “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare”.

cit micol incorvaia #incorvassi pic.twitter.com/9hEO0FggNT — g i a d a (@ovunquetusiaaa) December 15, 2022

Lo sbrocco di Micol.

Incavolata nera con Tavassi, perché si è messo a parlare di cose loro, giusto giusto con Antonella.

In questo momento, 6:10, sono ancora in cortiletto, a cercare di chiarirsi.

Lui, come Sempre, è convinto al 100%, d'esser nella ragione#gfvip #micolincorvaia pic.twitter.com/1RFj3h7uPY — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) December 15, 2022

E ancora: “Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”.

