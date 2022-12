Tensione alle stelle al GF Vip 7 a poche ore dalla diretta. Edoardo Tavassi ha rivelato qualcosa di molto importante su Daniele Dal Moro, alla presenza proprio del diretto interessato. Infatti, il fratello di Guendalina ha confessato di aver saputo di una tattica messa in atto dagli altri concorrenti che ovviamente creerà non pochi problemi all’ex Uomini e Donne. Quest’ultimo è stato protagonista nelle scorse ore di diverse polemiche con alcuni coinquilini e ora la resa dei conti sembra vicina.

Al GF Vip 7 Edoardo Tavassi si è rivolto verso Daniele Dal Moro e anche Nikita Pelizon, presente durante questa sua confidenza, e ha svelato le intenzioni degli altri vipponi. Ciò che ha fatto discutere maggiormente nelle ultime ore è stato il durissimo faccia a faccia tra Daniele e Charlie Gnocchi, che hanno sfiorato davvero la rissa. E ora pare che gli altri gieffini stiano mettendo in atto una strategia, affinché lui possa avere non pochi problemi. Vediamo insieme cosa ha svelato Edoardo davanti alle telecamere.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi su Daniele Dal Moro: la strategia dei vipponi

Dopo che al GF Vip 7 ci sono stati momenti turbolenti, Edoardo Tavassi ha parlato con Daniele Dal Moro e Nikita e ha svelato cosa starebbe succedendo nella casa più spiata d’Italia. Daniele è stato messo nel mirino dagli altri concorrenti perché il suo modo di fare con Charlie Gnocchi, Sarah Altobello e Oriana Marzoli sarebbe stato visto negativamente. E molti sono convinti che ha un comportamento aggressivo, da censurare. Tavassi è arrivato in suo soccorso e ha smascherato il resto dei compagni.

Edoardo Tavassi ha ammesso che gli altri gieffini starebbero lavorando sotto traccia per far mandare via Daniele Dal Moro: “Lui potrebbe migliorare sui toni, ma non gli posso dire nient’altro. Tutti i concetti che esprime, ma cosa gli devo dire? Io non l’ho visto spaccare i bicchieri, lo so che è uno buono. Qua c’è gente che cavalca l’onda per buttarti fuori”. Quindi, ha messo in stato di accusa gli altri concorrenti, che starebbero giocando su questa presunta violenza di Dal Moro per farlo eliminare dal reality show.

Infine, Tavassi ha esclamato come riportato da Blastingnews: “Additando a lui la nomea di aggressivo non è una cosa che rimane in questo contesto, è una cosa che quando lui esce è ‘Daniele quello aggressivo'”. E una parte degli utenti ha condiviso il pensiero di Edoardo su Daniele Dal Moro.