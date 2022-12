Edoardo Tavassi smaschera gli autori del GF Vip. Il fratello di Guendalina Tavassi è uno dei concorrenti più apprezzati e amati della settimana edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia, il nuovo vippone ha conquistato i telespettatori e ora pare anche il cuore di Micol Incorvaia.

Tra i due è nato subito un feeling e dopo settimane di corteggiamento è finalmente scattato un bacio. “Sono stato bene ieri sera, i momenti migliori li passo quando sto la dentro a ridere, sparare caz*ate tutta la notte con te” le ha detto lui. Sul web sono spuntati diversi video in cui Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono scambiati dei gesti affettuosi e dove viene immortalato il bacio.

Edoardo Tavassi smaschera gli autori del GF Vip su Micol

In queste ore le osservazioni scherzose di Antonino e Daniele, secondo i quali Micol dormiva con Tavassi soltanto per le nomination, hanno provocato un allontanamento fra i due che poi per giorni non hanno più ritrovato la complicità. “Mi dà fastidio il messaggio arriva fuori”, ha detto Edoardo spiegando: “Smentisce quello che c’è stato”. Poi tra i due è arrivato un confronto che ha ristabilito la pace tra i due.

In queste ore Edoardo Tavassi ha smascherato gli autori del GF Vip. Il tema è ovviamente quello di Micol Incorvaia e del rapporto che si è creato tra lui e la sorella di Clizia, entrata nella casa lo scorso mese. In una chiacchierata con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, il vippone ha svelato il contenuto della chiacchierata fatta in confessionale con gli autori.

Edoardo Tavassi ha smascherato gli autori del reality show. “Mi ha detto Edoardo lascia perdere. Lascia stare, mi hanno fatto capire ti meriti una persona che ti apprezza per come sei”, ha detto il vippone riportando a Micol la conversazione avvenuta in confessionale.

Non mi piace il gioco del confessionale e sinceramente lui poteva evitare!

Posso immaginare come si senta adesso Micol 😔😔

É palese che gli autori siano contro di lei x il motivo che non voglia dire nulla di quello che sà di Donnamaria #gfvip https://t.co/vv5RCh8iSp — Angela Barbara (@AngelaB58138688) December 8, 2022

“Come per dire: tu hai dei valori, non hai bisogno di una ragazza che ha bisogno di bere per darti un bacio”, ha detto ancora riportando le parole di un autori del GF Vip. “Non è bello questo gioco del confessionale e forse anche lui poteva evitare di dirlo a Micol”, “Sembra palese che gli autori siano contro Micol”, commentano alcuni utenti sui social, che hanno apertamente accusato gli autori e apprezzato anche il fatto che Edoardo Tavassi li abbia smascherati.