Le ultime ore al GF Vip non sono state all’insegna dell’allegria per Micol Incorvaia. La 29enne è infastidita dal comportamento di Edoardo Tavassi e ha trascorso diversi momenti standosene da sola e isolandosi dal resto del gruppo. Ha provato a confortarla Giaele De Donà, ma Micol ha subito mette le mani avanti, rassicurando l’amica: “Oggi sto così, domani riderò di nuovo” dice. La coinquilina, di tutta risposta, ammette anche lei di essere infastidita dal comportamento di Edoardo Tavassi che – pur avendole viste nell’angolo del cortiletto, non si è avvicinato a loro per chiacchierare come fa di consueto.

“Io non voglio che lui venga”, è la risposta amareggiata di Micol Incorvaia che non appare intenzionata a chiarire con il vippone: “Non mi interessa, non ci parlerei. Se venisse mi darebbe ancora più fastidio” dice visibilmente nervosa. L’influencer ha ammesso di esserci rimasta male per le battutine ricevute dal videomaker che, a quanto pare, dubiterebbe del suo interesse.

Micol Incorvaia si è sfogata con Giaele De Donà che ha precisato: “Io penso che lui su questo argomento qui, quando si tratta di te, lui tende a farsi paranoie che non esistono perché ha una forma di insicurezza”. Micol ha ribadito ancora una volta le ragioni che l’hanno portata a sentirsi offesa e spiega che a darle maggiormente fastidio non è stato il parere degli altri, bensì il fatto che Edoardo Tavassi abbia dubitando di lei: “Se pensi una roba del genere di me non hai capito un c***o, mi offendi così. Mi dà fastidio perché fa parlare gli altri al posto suo. Mi sento veramente offesa e lui non vuole sentire ragioni. Da ieri non ci parliamo…”.

Dal canto suo Edoardo Tavassi si è lamentato con Antonino Spinalbese spiegando al coinquilino di non aver mai avvertito da parte di Micol Incorvaia la voglia di trascorrere del tempo insieme e di dover essere sempre lui a fare il primo passo: “Se sbaglio sono il primo che chiede scusa, ma non mi sento in torto. Da queste cose capisci anche quanto c’è di maturo in una persona. A volte la differenza di età si vede. Io sono trasparente, se mi piaci te lo dico”.

“io non andrò mai da micol a chiedere scusa” 10 minuti dopo: #incorvassi pic.twitter.com/lrsOcFariI — Tilde (@tildina03) December 8, 2022

Per alcuni utenti che sui social stanno commentando queste dinamiche, l’atteggiamento di Edoardo Tavassi ricorda gli stessi comportamenti che il vippone aveva avuto all’Isola dei Famosi nei confronti di Mercedesz Henger. Illazioni che rimangono tali anche perché Edoardo Tavassi appena scoperto che Micol Incorvaia non aveva cenato, è andato da lei a chiederle scusa.