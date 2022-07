A settimane di distanza dalla fine dell’Isola dei Famosi ancora in molti si chiedono se ci sia ancora la possibilità di vedere insieme Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Tra i due protagonisti di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi è nata una bella amicizia in Honduras e in molti hanno sperato che si evolvesse in qualcosa di più importante. Tuttavia già durante la permanenza sull’isola, Edoardo Tavassi è apparso dubbioso sui reali sentimenti nei suoi confronti da parte di Mercedesz Henger. In sostanza il naufrago ha sempre detto di voler aspettare il ritorno in Italia per conoscersi meglio, anche perché lui non avrebbe mai iniziato una storia d’amore in un reality show.

Tuttavia al rientro dall’Honduras Edoardo Tavassi non ha avuto parole dolci nei confronti di Mercedesz Henger come si legge in un’intervista rilasciata alla fanpage thepipol_tv ha detto: “Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi co****navo tutti! Io non vi ho preso per il culo ma perchè non voglio farlo con me stesso. fa parte di un mondo che conosce bene determinate dinamiche che a me non piacciono.” ha chiosato l’ex naufrago.





Mercedesz Henger storia Edoardo Tavassi, lei: “Mai dire mai”

Negli ultimi giorni i due si sono rivisti, come confermato da Edoardo Tavassi, ma non è chiaro se questo incontro abbia portato a quell’attesa svolta. “Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla.” ha detto Mercedesz Henger nell’intervista a Non succederà più, su Radio Radio, alimentando la curiosità dei fan. E non è stata la sola a farlo.

Mercedesz Henger ha preferito non entrare nei dettagli dell’incontro con Edoardo Tavassi, alimentando in questo modo la curiosità dei follower che hanno iniziato ad inondarla di domande. Alla fine la figlia di Eva Henger ha ‘ceduto’, rispondendo a chi continua a chiederle come stiano le cose con il fratello di Guendalina Tavassi. Su Instagram, l’ex naufraga ha quindi fatto sapere di non sapere, ad oggi, cosa potrà accadere con Edoardo.

“Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai – ha affermato Mercedesz Henger -. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che “non mi interessa Edo”, anzi… Ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa)”. Infine la ragazza lascia la porta aperta: “Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi, lui ottenga tutto quello che desidera”.

