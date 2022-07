Mercedesz ed Edoardo, cosa è successo dopo l’Isola dei Famosi? La spifferata della Henger

Sempre abbastanza complicata la situazione tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Se all’Isola dei Famosi era sorta più di qualche incomprensione tra i due naufraghi, lontano dall’Honduras le cose non sembrano migliorare. Sono rientrati entrambi in Italia, il reality ha chiuso i battenti e avrebbero finalmente modo di conoscersi nella vita reale. In sostanza è ciò che ha sempre chiesto il fratello di Guendalina Tavassi alla figlia di Eva Henger: aspettare il ritorno in Italia per conoscersi meglio, anche perché lui non avrebbe mai iniziato una storia d’amore in un reality show.

Mercedesz Henger ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv in cui ha tracciato un bilancio della sua esperienza all’Isola dei Famosi, poi il discorso è scivolato sul rapporto con Edoardo Tavassi: “I primi giorni mi sono sentita subito accolta. Poi con il passare del tempo alcune cose che dicevo o alcuni miei comportamenti venivano messi in dubbio e così la mia permanenza è diventata difficile. Gli altri naufraghi avevano instaurato già dei rapporti e in quella circostanza chi arrivava in corsa si sentiva un intruso. In un momento successivo però le cose sono migliorate e mi sono sentita parte del gruppo. Ho dovuto affrontare difficoltà diverse rispetto alla mia precedente esperienza ma è andata bene così”.





Mercedesz Henger rapporto con Edoardo Tavassi: “Ci siamo sentiti”

Nei giorni scorsi Edoardo Tavassi ha parlato della sua compagna d’avventura, ma le sue parole non sono state per nulla tenere. In un’intervista rilasciata alla fanpage thepipol_tv ha detto: “Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi co****navo tutti! Io non vi ho preso per il culo ma perché non voglio farlo con me stesso. fa parte di un mondo che conosce bene determinate dinamiche che a me non piacciono”.

Nell’intervista a Super Guida Tv ha ribadito l’interesse per Edoardo Tavassi smentendo ancora una volta di aver giocato con lui. Il suo interesse era ed è reale. A proposito delle dichiarazioni di Edoardo pare ci sia già stato un principio di chiarimento: “Ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”.

Insomma, Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi si sono sentiti dopo l’Isola dei Famosi ma non visti. Lei è più che disposta a vederlo e conoscerlo fuori dal contesto del reality e lo ha ribadito con forza. Ora non resta che attendere una eventuale risposta dell’ex naufrago. Nel frattempo Mercedesz Henger ha avuto modo di rivedere sua mamma Eva: è la prima volta dopo tante incomprensioni e ha documentato tutto sui social scrivendo “Eccoci qua, vi presento le Henger”.