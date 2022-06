Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger non si sono né rivisti né sentiti dopo L’Isola dei Famosi. L’attenzione del fratello di Guendalina sembra essere rivolta verso un’altra ex naufraga. “Quando ho visto Soleil, ragazzi… Fermi tutti – ha affermato Edoardo – Si è bloccato tutto. Quando è arrivata Soleil io e Nicolas e Alvin siamo rimasti a bocca aperta, ci siamo un attimo bloccati”. L’ex opinionista de La Pupa del Secchione sembra aver ammaliato colui che era considerato da molti il possibile vincitore della sedicesima edizione del programma. E quindi che ne è di Mercedesz Henger.

In queste ultime ore Edoardo Tavassi non ha espresso belle parole nei confronti della figlia di Eva. In un’intervista rilasciata alla fanpage thepipol_tv ha detto: “Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi co****navo tutti! Io non vi ho preso per il culo ma perchè non voglio farlo con me stesso. fa parte di un mondo che conosce bene determinate dinamiche che a me non piacciono.” ha chiosato l’ex naufrago.





Mercedesz Henger risponde a Edoardo Tavassi: “Penso solo alla vita reale”

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger hanno forse illuso tutti. A L’Isola dei Famosi sembrava stesse per nascere una di quelle storie d’amore da fotoromanzo ma qualcosa è andato storto. Lei non lo ha mai contattato dopo la finale e lui non si è nascosto esprimendo il suo giudizio. Il fratello di Guendalina sempre alla fanpage thepipol_tv ha affermato di non essersi fidato di lei: “Esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito”.

Queste esternazioni hanno sollevato un grosso polverone che ha di conseguenza portato la figlia di Eva a dover fare chiarezza. Cosa non fatta come avrebbero preferito i fan dato che la sua risposta è stata fuggitiva: “Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto facendo”. Su Instagram l’ex naufraga ha rivelato di non essere interessata a rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti da Edoardo.

Sono ore caldissime queste. Perché è fuggita se si era dichiarata pubblicamente, si chiedono molti. Che forse ha ragione Edoardo quando dice che si trattava di una messinscena da gioco per andare avanti, illudere il pubblico, e puntare alla vittoria finale? Mercedesz non si è più fatta viva e questo suo atteggiamento ha confermato semplicemente i dubbi di lui: “Alla fine ero in dubbio e guarda caso, non mi ha mai chiamato e nemmeno scritto”.

“L’ha scaricata per lei”. Edoardo Tavassi, dopo l’Isola cancella Mercedesz: “Ho visto che ha fatto”