“L’ha scaricata per lei”. Edoardo Tavassi, dopo l’Isola cancella Mercedesz: “Ho visto che ha fatto”

Edoardo Tavassi, il duro sfogo contro Mercedesz Henger. Isola dei Famosi conclusa, eppure alcuni dubbi irrisolti cadono sulla testa dei due ex naufraghi del reality show. Di loro si è parlato proprio nel corso della puntata decisiva e pare che dopo il verdetto la coppia abbia deciso di rivedersi a Roma. Ma qualcosa sarebbe andato ‘storto’.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, la verità dopo l’Isola dei Famosi. Alti e bassi nel corso della loro avventura vissuto sull’Isola, ma anche chiarimenti e un abbraccio che ha fatto discutere i compagni d’avventura. Dopo il verdetto e la proclamazione del vincitore del reality show condotto da Ilary Blasi, i due si sarebbero dati appuntamento a Roma. E poi?





Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, la verità dopo l’Isola

Un incontro che al momento sembra essere saltato. Non è una certezza ma si evince che qualcosa sia successo dopo la risposta di Edoardo Tavassi alla domanda diretta di ThePipol, “Tra Mercedesz e Estefania chi scegli?”. L’ec naufrago non ha tergiversato troppo: “Sicuramente Estefania!”. (Edoardo Tavassi, le critiche di Mercedesz Henger all’Isola)

Edoardo tavassi ha poi aggiunto: “La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi”. Mercedesz Henger presa di mira.

“Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”, rivela ancora Edoardo Tavassi. Per il fratello di Guendalina però il cuore batte sempre e solo per la conduttrice: “A cena? Ci andrei a vivere! Lei è la donna della mia vita. È la migliore di tutte! Faccio un appello a lei: “Adottami! Mettimi anche in uno sgabuzzino a casa Totti. La adoro, è unica“.

