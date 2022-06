Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: bufera in arrivo? Qualche avvisaglia si è avuta durante la puntata di oggi quando la figlia di Eva è stata costretta a ricorrere al medico. Era intenta a fare un’escursione con altri naufraghi quanto, scivolando, ha messo male il piede. Per sorreggersi ed evitare la caduta ha messo la mano nell’acqua tagliandosi con un corallo. Un taglio profondo per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita.

Durante il racconto non ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così. Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell’escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole”.





Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: lei è delusa



Poi l’attacco a Edoardo: “Arrivando in spiaggia mi ha chiesto al volo ma è andato via subito. Posso dire? Ci sono rimasta male – ha dichiarato Mercedesz – Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho” Dopo la visita in infermeria, Mercedesz ha fatto ritorno dai compagni e ha visto Edoardo ed Estefania scherzare insieme. (Leggi anche “Strani movimenti”. Isola dei Famosi, Guendalina avverte Edoardo Tavassi: “Occhio a ciò che succede”)



Edoardo Tavassi è tornato a pieno regime sull’Isola dei Famosi. La settimana scorsa aveva passato alcuni giorni in infermeria ed ha dovuto abbandonare momentaneamente la spiaggia dove vivono gli altri naufraghi. Aveva lasciato l’Isola insieme a Marco Cucolo che poi ha dovuto abbandonare per problemi fisici. Per Edoardo Tavassi un problema che si è risolto velocemente. Come ha rivelato Pipol Tv.



Di lui e di Mercedesz continua a parlare Guendalina. “Io devo essere contenta… -dichiara in replica ai quesiti del web format, Guendalina Tavassi, segnando un dietrofront a beneficio di Mercedesz Henger- perché mio fratello rischia di essere single a vita e accetterò il gelato (parla di un possibile incontro in famiglia a casa sua) con tutto il pacchetto di Mercedesz. Solo che sono preoccupata per lui, ma se resta da solo e rompe le scatole a me, lo lascio fare”.

