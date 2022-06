Anche Mercedesz Henger finale Isola dei Famosi. Entrata in ritardo rispetto al gruppo originario dei naufraghi, la figlia di Eva Henger si è subito distinta. Non era la sua prima esperienza in Honduras e se la scorsa è arrivata terza, quest’anno si è piazzata al quarto posto.

Lunedì sera, 27 giugno 2022 e dopo ben 99 giorni, si è chiusa la 16esima edizione del reality ambientato in Honduras. E come sempre accade, per i naufraghi rimasti in gioco (sei i finalisti di questa edizione) è stata una serata piena di sorprese, emozioni e colpi di scena. Luca Daffrè ha rivisto il padre, Maria Laura De Vitis è stata raggiunta dalla mamma e anche Mercedesz Henger ha ricevuto una sorpresa.





Mercedesz Henger finale Isola dei famosi, la sorpresa

Bellissima sorpresa per Mercedesz Henger in finale, che è stata battuta da Luca Daffrè, poi arrivato secondo. Dopo il verdetto del pubblico, dalla Palapa si è collegata in diretta con Ilary Blasi e ha scoperto il suo premio speciale. “Lo desideravo da tanto”, ha detto emozionata dopo aver scoperto di poter parlare con la mamma.

Eva Henger si sta riprendendo dal grave incidente d’auto per cui ha rischiato la vita ed è stata proprio lei a convincere la figlia, con cui non parlava da 2 anni, a partire comunque per l’Isola dei famosi. E dopo la lettera, si è collegata in diretta con Mercedesz Henger in finale: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola”.

“Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia. Avrei dovuto risolvere la situazione in modo diversa e spero che riusciremo a superare quelle cose dette e fatte”, ha aggiunto. Mercedesz Henger è incredula e felicissima: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa? Non ci posso credere, non so se lo sapete ma mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita…fa un effetto stranissimo. Grazie era una cosa che desideravo tanto. Quest’Isola è magica”.

“Ilary ma cosa stai dicendo?!”. Chiusura dell’Isola con gaffe. E si fa riprendere da Alvin