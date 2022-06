Ilary Blasi gaffe alla finale dell’Isola dei famosi. O forse è meglio dire commento inaspettato, tanto da essere ripresa da Alvin. Ma andiamo con ordine. Lunedì 27 giugno 2022, dopo ben 99 giorni, si è chiusa la 16esima edizione del reality ambientato in Honduras.

E come sempre accade, per i naufraghi rimasti in gioco (sei i finalisti di questa edizione) è stata una serata piena di sorprese, emozioni e colpi di scena. In breve Luca Daffrè ha rivisto il padre, Maria Laura De Vitis è stata raggiunta dalla mamma mentre Mercedesz Henger si è collegata in diretta con Eva Henger dopo il grave incidente d’auto avuto e dopo due anni di silenzio.





Ilary Blasi gaffe alla finale dell’Isola: ripresa da Alvin

Alla fine, dopo il tradizionale momento dello spegnimento delle luci della Palapa che non ha potuto non commuovere Alvin e la stessa Ilary Blasi. Poi la proclamazione del vincitore e pure la gaffe che anticipavamo in apertura. Lo scontro Luca Daffrè-Nicolas Vaporidis ha visto il trionfo dell’attore.

Terza classificata Carmen Di Pietro, ma dunque sul podio ci è dunque salito Nicolas Vaporidis, che è arrivato in Honduras proprio all’inizio: applausi da tutti anche da Milano, con conduttrice, opinionisti ed ex naufraghi al centro dello studio. Poi, proprio in chiusura, è arrivata la gaffe di Ilary Blasi.

Al momento della consegna del premio a Nicolas Vaporidis, la conduttrice non ha potuto fare a meno di commentarlo. E così, prima di salutare il pubblico e lanciare il copione come da tradizione, prima di lasciare lo studio ha detto ad alta voce: “E comunque il premio è il brutto della storia dell’Isola dei Famosi, buonanotte”. Tutti a ridere e Alvin: “Ma cosa stai dicendo? È un’opera d’arte”.

