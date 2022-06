In studio anche Estefania Bernal finale dell’Isola dei famosi. Per l’ultima puntata del reality, che mai quest’anno è stato così lungo, anche la modella ha fatto il suo ingresso nel ‘regno’ di Ilary Blasi, che come avvenuto per tutti i concorrenti eliminati, l’ha ‘interrogata’ davanti a opinionisti ed ex compagni d’avventura.

Non ha vinto ma è stata chiacchieratissima. Sin dall’inizio si è parlato del rapporto di Estefania Bernal con Roger Balduino e alla finale la conduttrice ha voluto vederci chiaro. Anche perché durante gli ultimi giorni in Honduras pareva fosse interessata anche a Edoardo Tavassi.





Estefania Bernal finale Isola, la verità su Edoardo Tavassi

“Tutto è iniziato per strategia, ma poi c’è stato sentimento – ha detto alla finale Estefania Bernal parlando di Roger Balduino – Lui è un ragazzo al quale voglio molto bene. Poi mi sono divertita tantissimo. Io e lui ci siamo conosciuti poco prima de L’Isola. Abbiamo fatto… no questo non si può dire. L’ho conosciuto in aeroporto e poi in hotel in Honduras. Siamo stati benissimo, poi però sull’isola le cose non sono andate bene e l’avete visto. La relazione si era contaminata un po’.

“Se provo qualcosa nei suoi confronti? Ovvio, ma da subito, da quando l’ho visto. Veramente lui mi è piaciuto subito un sacco. Mi sono trovata bene con lui, però mi sembra che lui non sia convinto delle mie parole. Lui è un ragazzo speciale”, ha aggiunto la modella. Che poi, grazie a Vladimir Luxuria, l’argomento Edoardo Tavassi. E Ilary Blasi ha colto subito la palla al balzo…

Ha dovuto abbandonare l'isola a un passo dalla finale ma stasera Estefania è in studio con noi!✨ #Isola pic.twitter.com/9obsnNYsEj — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 27, 2022

“Anche molti siti hanno parlato di questo flirt. Datemi i titoli dei giornali. Ecco Biccy dice ‘Estefania ed Edoardo Tavassi, flirt in Honduras? Le parole della modella’”. Ma Estefania Bernal ha fatto la vaga alla finale dell’Isola: “Ma posso dire io tutto? Uno non può scherzare tranquillamente che poi uno pensa che ci stai provando. Questo è terribile. A parte tutto ho amato Edo”. Che era proprio lì e l’ha chiusa con queste parole: “No tesoro ci stavi provando palesemente dai. E non mentire dai che sappiamo. Su non fingere di non ricordarti le cose Estefania”.

